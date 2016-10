Bergs Hyreshus backar i parkeringsfrågan men får fortsatt kritik: ”De slingrar sig tycker jag”

– Vi tar ett omtag. Vi tar ett steg tillbaka med parkeringstillstånden. Vi måste utreda kompletteringar av parkeringarna, sa Hans Green när han i Myrvikens skola träffade ett 15-tal personer från skolan, förskolan och äldreomsorgen.

Därmed kommer kommunanställda under resten av året och även under en stor del av 2017 att få betala 685 kronor under vinterhalvåret oktober – april för en parkeringsplats med motorvärmarstolpe.

Tidigare var det sagt att en garanterad motorvärmarplats, från 17 oktober, skulle kosta 190 kronor i månaden med en avtalstid på nio månader. Och att plats utan motorvärmning skulle gå på 100 kronor i månaden.

Flera av de kommunanställda i lärarrummet betonade att det inte är en avgiftsfråga, om den ligger kvar pånuvarande nivå eller höjs. Det är tillgången till parkering med motorvärmare det handlar om.

– Man vill gärna veta när man kommer till jobbet om man har en parkering med stolpe, sa Eva Fjellner Larsson från Sölvbacken.

Hon är förskollärare på den av förskolan Myres sex avdelningar som ligger i skolan.

– Var ska vi stå. Vi har inte tid att snurra runt hela Myrviken för att hitta en parkeringsplats. Vi måste till jobbet. Våra barn sitter inte still och väntar på oss, sa förskolläraren Carina Andersson från Hallom.

Hon arbetar på en av de fem avdelningar som ligger två kilometer från skolan och som i början av 2017 flyttar in i nya lokaler intill skolan.

Hans Green hänvisade till att det blir nya parkeringsplatser, med motorvärmarstolpar på en hårdgjord grusyta intill, och att det finns parkeringsplatser på baksidan av äldreboendet Dalsätra.

För oavsett tid på dagen har det alltid funnits lediga parkeringsplatser där när han behövt parkera bilen.

Detta tillbakavisades som tillfälligheter.

– Vi börjar halv sju, sju, eller åtta. Kommer man klockan åtta så får man ingen plats, sa kocken på Dalsätra – Anette Germundsson från Lockåsen .

Övriga höll med och och berättade att det vid den tiden ofta är fullt även på parkeringen intill skolan.

– Det känns inte så roligt att vi kommer 25 stycken och slåss om parkeringsplatserna, sa förskolläraren Lena Ljungdahl från Månsåsen.

– Det blir huggsexa om p-platserna, sa en av lärarna.

För utifrån storleken på grusytan var det ingen som trodde att det kommer att bli fler än 10 - 15 nya p-platser.

Hans Green lovade inget mer än grusplansplatser, och utredning.

– Det man skulle vilja höra är att de bygger fler parkeringsplatser med stolpe. Men det känns inte lovande. De slingrar sig tycker jag, sa förskolläraren Eva Fjellner efter mötet.

Under mötet ställde hon frågan till Hans Green om varför han och Bergs Hyreshus ändrade sig.

– Vi diskuterade med kommunledningen, svarade han.

Vid det mötet på onsdagen fanns även kommunchefen Ralf Westerlund med, och kommunstyrelsen ordförande Therese Kärngard och hennes socialdemokratiska partikamrat Kent Rosenqvist som sitter i kommunstyrelsen och som är ordförande för Bergs Hyreshus AB.

– Vi har lärt oss att vi måste ha riktigt på fötterna efter det här. Vi tar ett helt steg tillbaka och så kommer vi med ett nytt förslag.

– Det stora bekymret är att det är för få p-platser, säger Kent Rosenqvist.

