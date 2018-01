Christer B Jarlås: 2018 – mer dag än natt

Mina första ett och ett halvt år som populärkulturminister i Republiken Jämtlands regering har passerat. Hur är då läget i Republiken inom populärkulturen? Ja, det har väl både varit bättre och varit sämre. Eller som filosofen Kjell Höglund uttryckt det: ”Ett dygn har både dag och natt”.

I dag blir det därför en liten titt på vad som är på gång och vad som väntar i länet våren 2018. Frågan är om någon jämtländsk vår någonsin varit så späckad med populärkultur.

Kjell Höglund, förresten. Det är i år tio år sedan han slutade att spela offentligt. Men 2018 är han hetare än någonsin. Om en knapp månad släpps ett album döpt till ”Du sålde min biljett – Ellen sjunger Kjell Höglund” där en av dagens hetaste artister i Republiken, Ellen Sundberg, sjunger låtar av killen som började framträda under sin gymnasietid i mitten av 1960-talet som hustrubadur hos Föreningen Lajbanerna i Strömsund på deras viscaféer. Senare under året kommer ännu ett album där vissångerskan Ellinor Brolin också sjunger låtar av Kjell Höglund och där Kjell själv också på något sätt ska medverka. Då och då dyker klubben Kväll Höglund upp på Huset under Bron i Stockholm. En klubb där man bara spelar Kjell Höglunds låtar och serverar drycker och drinkar döpta efter Kjells låtar som drinken ”Hellre full än glad” med tequila, gin, vodka, rom, cointreau, 2 cl av varje och sedan Pepsi eller ”Man vänjer sig” med 3 cl Jameson och lika mycket picklesspad i separata shotsglas…

Hur mäter man framgång i musik? I dag betyder Spotify givetvis väldigt mycket. Där hittar man olika tecken på popularitet. Matilda Melin är den från länet som lyckats bäst i Idol. Nu gör hon musik under namnet Orkid vars låt ”Only If I Want To” har streamats över en miljon gånger på Spotify. Ellen Sundbergs mest streamade låt är ”In The Meantime” som spelats över 1 600 000 gånger. Men båda ligger förstås i lä mot Annika Norlin där Säkert! Fick en fin hit med ”Snooza” som streamats över två miljoner gånger. Något annat fint är att bli placerad på någon av Spotifys egna spellistor. A Choir Of Ghosts med gymnasieläraren Janes Auger från Strömsund har nyligen placerats på ett par officiella spotifylistor med sin nya låt ”Morning Light”. A Choir Of Ghosts planerar att släppa sitt debutalbum under hösten.

Det ser ut som 2018 kan bli ett riktigt bra populärkulturår i Republiken. Östersund besöks under våren fram till juni bland annat av David Ramirez, BURN, Lasse Stefanz, Martin Stenmarck, Hannah Aldridge, Quilty, Sébastien Dubé, Darin, Susto, Ken Ring, Jill Johnson, Euskefeurat, Kikki Danielsson, Rickard Söderberg, När rocken kom till Sveg part 2, Smokie, Lilly Hiatt och Haley Thompson-King. Storsjöyran har redan meddelat att både Ziggy Marley och Zara Larsson är klara för årets festival. Det är dessutom 35 år sedan Yran nystartade.

Östersundsrevyn rullar just nu på för fulla hus på nyrenoverade Storsjöteatern. Och den absoluta merparten av alla som uttalar sig menar att årets revy är något lite extra utöver det vanliga. Den 3 februari är det final för Östersundsrevyn. Sedan kommer Scenkonst Östersund att ta igen det de missade i höstas och bjuda på ett tjugotal föreställningar mellan den 6 februari och 9 maj. Så blir det givetvis standup och olika föreställningar med Morgan Alling, Al Pitcher, William Spetz, Lennie Norman, Glada Hudikteatern, Johan Glans och många fler.

Allt jag nämner ovan är garanterat inte allt. För av tradition är det nästan hopplöst att i förväg få reda på allt som man kan ta del av.

Rocken kommer dessutom 2018 också att dra in på Jamtli. Den 11 mars invigs dels en stor utställning med olika prylar med anknytning till bandet Kiss och dels en utställning med namnet ”Rockscen Jämtland”. Den senare kommer att bjuda på lite rocknostalgi på lokal nivå. Det planeras även konserter på Jamtli.

Pust. Jag hoppas publiken räcker till alla arrangemang. Det blir kostsamt för den som vill gå på allt. Och så vill man ju hinna gå på fotboll, slappa i soffan och bara umgås också. Men den som klagar på att inget händer i Östersund är helt fel ute…

Christer B. Jarlås

Plus: Snön. Underbart! Ännu ett år äldre. Tack för det! Konsertutbudet våren 2018 i Östersund. Det har sällan varit bättre. Själv ser jag mest fram emot David Ramirez, Euskefeurat och Lilly Hiatt. Massor av jämtar på Lands lantislista. Om jag fått tag på biljett till Arsenalmatcherna.

Minus: Snön. Man ledsnar snabbt på att skotta. Osäkerheten med det mesta i världen inför 2018. Om jag inte fått tag på biljett till Arsenalmatcherna.