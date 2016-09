Frösöbördiga utrikeskorren Beatrice och två andra radioprofiler talade på Storsjöteatern

– Här har jag suttit och tittat på konserter och olika föreställningar, men aldrig tänkt att jag skulle stå här och prata om mitt jobb som radioreporter.

Beatrice Janzon har under de senaste drygt 2,5 åren varit en av Sveriges Radios 22 utrikeskorrespondenter. Från Paris har hon bevakat sydvästra Europa och nordvästra Afrika.

Sedan kontraktet löpte ut 31 augusti har hon flyttat med man och två barn till Stockholm och fortsatt arbete på Ekoredaktionen på Sveriges Radio.

Jobbet i Paris har varit Beatrice Janzons journalistkarriärs höjdpunkt, hittills.

– Att vara stationerad i Paris har varit en dröm under 30 år. Jag är så himlad glad att jag förverkligade det och att det gick bra allting.

Under de 16 åren på Ekots utrikesredaktion hon även under fyra år varit korrespondent i Oslo, och vikarierat i Bryssel, New York och Washington. Och hon har varit ekonomireporter och producent på Ekot.

Det var praktikantjobb på Sveriges Radio Jämtland när hon var 19 år som styrde Beatrice Janzon vidare mot riksradion.

För de närmare 400 i Storsjöteaterns salong berättade hon om både tungt och svårt, som de blodiga terrordåden i Paris i november i fjol, och ljuspunkter som att ha en riktig radiostudio i Parislägenheten när det var barnkalas.

I den del av Ekoredaktionens landsomspännande turné med radiokorrespondenter som nådde Östersund fanns även Thella Johnson.

Också hon är småbarnsmamma men stannar under ytterligare ett år i Helsingfors varifrån hon bevakar Finland, och sedan främst Polen och de baltiska länderna.

Moderator under kvällen var småbarnsföräldern Johar Bendjelloul från Stockholm. Han är programledare i P1 morgon. Men han har inga korreplaner.

– Det är en livsstil som inte passar mig, att ständigt vara jour.

