Solig vinter när Vinterparken öppnade – snart 8-åriga Sofi gillade pulkabacken

Hon fyller 8 år den 8 mars och hon var där med sin 5-årige lillebror Micke, mamma Lilia och pappa Bernt.

De hade alla solvarma kinder. Men i skuggan var det bitande minusgrader.

En av de största njutarna var 5-åriga Siv Kvarlöf från Östersund. Bakåtlutad i en av de vita solstolarna med lila tyg, och med ansiktet mot solen, åt hon grillkorv med bröd.

Hon hade åkt skridskor och åkmadrass och varit mycket i riddarborgen som hon liksom många andra barn kallade för ”slottet”.

– Jag klättrade med Ingrid och Sally.

Det är en kompis respektive en storasyster.

Siv Kvarlöf och övriga besökare i Vinterparken under premiärlördagen fick hålla sig på land. För fortfarande är sjöisen osäker.

All snö har isolerat och hindrat isen från att växa till sig. Men under veckan hoppas de anställda av Storsjöyran, som sköter Vinterparken åt Östersunds kommun, kunna ploga och hyvla isen så att människor under nästa helg ska kunna gå och skrinna längs isbanan ”Medvinden” till Kungsgårdsviken på Frösön.

Just nu är det bara inne vid land i Badhusparken som det är skridskois.

