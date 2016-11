FBI: Ingen orsak åtala Hillary Clinton

"Vi har hela tiden varit övertygade om att inget skulle föranleda FBI att ändra beslutet som fattades i juli. Nu har FBI-chefen bekräftat det", skriver Hillary Clintons pressekreterare på Twitter efter beskedet.

Comeys slutsats, som han informerade utskottet som ansvarar för översyn av frågan om, bygger på en genomgång av nya e-mejl som hittats på en dator som Clintons nära medarbetare Huma Abendin delade med sin make Anthony Weiner. Datorn beslagtogs av FBI i en helt annan utredning, som gäller misstankar om att Weiner sänt sexmeddelanden till en ung flicka.

Slutsats kvarstår

Sedan skandalen blev känd har Abedin och Weiner, som tidigare var ett stjärnskott i Demokratiska partiet, separerat.

Comey säger att den federala polisen inte har ändrat sin åsikt från i juli efter att hå gått igenom e-mejlen på datorn. Det innebär att den anser att den inte kommer att rekommendera något åtal mot Clinton för hur hon hanterade hemligstämplade uppgifter via den privata e-postservern som hon använde under sin tid som utrikesminister. FBI-chefen har dock kritiserat Clinton för att ha varit "extremt vårdslös", och presidentkandidaten har bett om förlåtelse och sagt att det var ett misstag att använda e-postservern, som hon lät installera i källaren till sitt och maken, Bill Clintons, hus i Chappaqua i delstaten New York.

Trumps trumfkort

Clintons motståndare, den republikanske presidentkandidaten och affärsmannen Donald Trump, jublade när det i slutet av oktober kom fram till att FBI åter öppnat utredningen om e-postservern. Han talade då om en "bomb" som var "större än Watergate" och han har gång på gång sagt att han ska se till att Clinton ställs till svars inför domstol. Under valmöten har hans anhängare skanderat slagord som "lås in henne".

– Hillary Clinton skyddas av ett riggat system, kommenterar Trump nu, enligt Reuters.

Efter att det blev känt att FBI utreder de nya mejlen dalade stödet för Clinton kraftigt i opinionen, och FBI-chefen, som själv är republikan, fick hård kritik för att han informerade om frågan i ett för valutgången känsligt skede.