Trumps stab: Ingen Clinton-utredning

"Lock her up! (Lås in henne!)", "Hillary for jail" (Hillary till fängelse), var vanliga slagord under presidentvalskampanjen, men någon ny brottsutredning blir det inte, om man får tro Trumps kampanjchef Kellyanne Conway. I nuläget finns inga planer på att utreda den tidigare demokratiska presidentkandidaten, vare sig när det gäller hanteringen av e-post eller hennes och maken Bills Clinton Foundation, säger Conway i en intervju med tv-kanalen MSNBC.

Brutna löften

Ytterligare två av Trumps större vallöften – att skapa en deporteringsstyrka för att utvisa papperslösa migranter och bygga en mur mot Mexiko – lyste med sin frånvaro i den video han nyligen släppte, där han berättar om sina planer för den första tiden vid makten. Hans tidigare uttalanden om att skrota hela sjukvårdsförsäkringen Obamacare har också tonats ner till att det bara är vissa delar som ska bort.

– Det är klart att det finns en gräns för Trumps väljare när det gäller hans vallöften, men var den gränsen går är svårt att säga. Många av hans väljare tror uppenbarligen inte att han ska genomföra allt han sagt, de har snarare lockats av hans retorik och stil, säger Dag Blanck på svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Förhandlingsutspel?

Löften som att fler amerikaner ska få jobb, att minska invandringen och kasta ut brottslingar blir dock svårare för Trump att bryta, anser han.

– Det kanske också är så att Trump, som den affärsman han är, ser politiska löften på ett annorlunda sätt, kanske mer som en del i en förhandling, säger Dag Blanck.