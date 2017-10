Efter tre raka segrar – Jämtland åkte på säsongens första förlust i Umeå efter dubbelmiss i slutsekunderna

Matchen mellan Umeå och Jämtland inleddes trevande men ju mer första perioden gick desto bättre spelade sig Jämtland in i matchen och tog kommandot. Hemmalagets försvarsspel var bristfälligt och omställningarna ofta misslyckade, misstag som Jämtland utnyttjade väl och drog ifrån poängmässigt. William Walker som är skadeersättare för Brandon Taylor bidrog med tyngd och storlek under den egna korgen, Walker som spelat under Torbjörn Gehrke tidigare i karriären också fann sig snabbt i premiärmatchen i Jämtlandströjan.

Innan första perioden var över så jämnade hemmalaget till siffrorna och Jämtland hade bara två poängs försprång. I andra så satte Jämtland igång och spelade med fin bollrörelse. Men återigen när det närmade sig halvlek så putsade Umeå till siffrorna och Jämtland hade svårt att hålla den ledning som man spelat till sig.

Umeå har ett bra lag i år, med en tuff anfallsstyrka som gjorde det tufft för Jämtland och knappade hela tiden in. Tredje perioden vann Umeå något som lämnade ett lika läge inför sista och avgörande perioden där det stod 70–70. William Walker fortsatte att imponera med sin tyngd i spelet, inte bara defensivt utan var även vassast i Jämtland poängmässigt.

I slutet skärpte hemmalaget sitt försvarsspel och gjorde det svårt för Jämtland att få iväg några vettiga skott mot korgen. Dessutom var Umeå överlägsna i returtagningen. Umeå tog en riktigt viktig trea som tog dem endast två poäng från Jämtland med en minut kvar. När Jämtland sedan misslyckades med att ta poäng i spelvändningen så valde Umeå att ta timeout med 84–85 och bara 14 sekunder kvar. Då gav den annars så spelsäkre Antto Nikkarinen helt och håller bort ett inkast och gav i princip bort bollen till Umeå som kunde komma två mot en och sätta 86–85. Då blev de sista tio sekunderna ännu mer spännande. Men med dubbla turnovers från Nikkarinen som nästan gjorde en repris på sitt misslyckade inkast gav bort segern på slutet när Umeå vann med 89–85 efter stor dramatik.

Umeå – Jämtland 89–85

(30–32, 21–21, 19–17, 19–15)

Poäng Jämtland: William Walker 23, Preston Purifoy 12, William Paul 11, Niklas Larsson 10, Jaan Puidet 10, Oliver Gehrke 6, Olle Lundqvist 5, Antto Nikkarinen 4, Gustav Hansson 3, Daniel Johansson 1.

Publik: 668