Gehrke bäst senast – nu vill Jämtland studsa tillbaka: "Borås passar oss bättre"

– Det finns ingen anledning att inte skjuta och jag kommer aldrig tveka när jag får läget. Det tror nog inte mina lagkamrater heller, säger Oliver Gehrke efter hans bästa match för Jämtland mot Luleå.

– Jag skulle inte säga att jag är en färdig ligaspelare. Inte kanske basketmässigt. Det är mer av en mental fråga. Jag börjar förstå hur det fungerar, men det är en del kvar att lära såklart.

Oliver Gehrke kom in i ligalaget under förra säsongen, då fick hans sparsamt med speltid, något som har ökat under hans andra år i ligan.

– Jag har tagit ett ganska stort steg i år jämfört med förra säsongen. Jag hör hemma här nu och då blir det lättare att spela också.

Vad har du jobbat på?

– Att inte vara tveksam. Att våga ta för sig.

En vinst och övertygande match mot Umeå på hemmaplan och sedan en plattmatch i Luleå mot serieledarna den senaste veckan. Något som har varit signifikativt för Jämtlands säsong.

– De förluster vi har haft har det varit mycket slarvfel. Vi vet att vi är ett av de bästa lagen i ligan. Om man kollar på Luleå, de går in med inställningen att vinna varje match.

Senast mot Luleå visade Gehrke klass, 15 poäng och fyra returer för den två meter långa forwarden.

– Det flöt på, jag försökte att inte tvinga fram något. Det var bara att spela. Hade vi skjutit bra så hade vi vunnit matchen. Vi hade några spelare kort också.

Brandon Taylor har kommit in i laget efter jul och visat prov på stort spel direkt. 25 poäng i debuten mot Umeå.

– Det är skönt att ha honom på planen. Jag älskar när han går direkt mot korgen, han är inte rädd för något.

Nu väntar Borås på bortaplan.

– Vi är revanschsugna och blivit lite utskällda. Det känns som att Borås passar oss bättre än Luleå. De är inte lika skickliga.

Senast saknades två startspelare i form av Will Paul och Jaan Puidet. Båda har chans att återvända på fredagskvällen mot Borås.

– Status på Jaan är att han har klarat alla testerna för att kunna belasta. Matchen blir en chansning, men han följer med. Will är inte bra än, han kan träna och spela. De är inte i fullt slag, men båda är med, säger coach Torbjörn Gehrke.

