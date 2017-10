Hårt pressat Jämtland gjorde makalös sista period och säkrade seger mot Norrköping

Läs mer: Exklusivt: Skadeersättare klar för Jämtland Basket: "En klasspelare"

Hela första minuten var poänglös och bästa försöket kom när Will Paul försökte att sätta en trea för sitt Jämtland . Istället tog Norrköping matchens första två poäng. Men Jämtland svarade snabbt när Preston Purifoy pricksäkert fick in en trea till stående ovationer i Sporthallen. Det var sparsmakat med poäng inledningsvis och båda lagen hade problem att ta poäng. Det var trots det Jämtland som kontrollerade spelet och hade 20–15 efter första perioden med Will Paul som bästa poängplockare efter sju poäng i första perioden.

I andra perioden fortsatte Jämtland att plocka poäng och när Niclas Larsson stod för två snabba treor på raken tvingades Norrköping ta timeout. Jämtland hade hela tiden några poäng upp i andra perioden och hade bra lagspel. Både Oliver Gehrke och Olle Lundqvist fick mycket speltid i första halvlek, två ungdomar som verkligen börjar växa in i och ta klivet upp i ligan på allvar.

Norrköping snyggade till siffrorna och var som bäst bara två minuter ifrån hemmalaget men halvleken slutade 44–40.

Antto Nikkarinen som var en godisbit för Jämtlandspubliken första matchen fick itne så mycket utrymme under matchen när han och Will Paul var hårt uppvaktade av bortalagets försvar. I tredje perioden var det återigen tight och Norrköping låg tätt på hemmalagets stjärnor. Kampen om segern skulle bli om Jämtland orkade stå emot det tuffa uppvaktandet eller om Norrköpingn skulle avsluta med att lägga in en högre växel. Spännande var det onekligen.

Norrköping fortsatte att jämna till siffrorna och det stod bara 64–63 innan sista perioden och gästerna hade ledningen ett tag med Jämtland kämpade ikapp med några väl placerade skott.

Torbjörn Gehrke skrek "MOVE" och Jämtlandsfötterna kvicknade till och hittade den sista kraften för att orka stå emot i sista perioden. När Jämtland tog lednignen med fem mot slutet så tog Norrköping timeout igen och Adnan Chuk gestikulerat i frustration. Jämtland lade i högsta växeln och besegrade självsäkert Norrköping efter makalös kraftansträngning i sista perioden.

Jämtland - Norrköping 92–82 (20–15, 24–25, 20–23, 28–19)

Poäng, Jämtland: Niklas Larsson 18, Preston Purifoy 16, Will Paul 16, Antto Nikkarinen 14, Olle Lundqvist 12, Jaan Puidet 10, Oliver Gehrke 4, Gustav Hansson 2.

Publik: 1 246