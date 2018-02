Jämtland ägde matchen från början till slut – krossade Borås med 90–74

Jaan Puidet saknades under tisdagens match på grund av en skadekänning i knät. En känning han spelat med under en längre period och ignorerat smärtan för att spela. Mot Borås valde man att låta honom vila. Även Borås storstjärna Nimrod Hilliard saknades på grund av skador. Jämtland inledde matchen med ett stark man-man spel under offensiv korg och imponerade. Spelet var mycket böljande och spelet var fysiskt. Jämtland satte fler och fler av skotten från insidespelet och kunde vinna första perioden med tre poäng.

Jämtland Basket drog ifrån rejält i andra perioden och anfallen gick helt och hållet deras väg. Man tog jobbet som ett lag och fick många fina lägen, bland annat en snygg tre poängare som trepoängskungen Niklas Larsson bjöd på. Halvtidsresultatet kunde skrivas till 24-14.

Matchen var väldigt fysisk och trots att Jämtland inte sköt perfekt så hade de ordnat ett bekvämt försprång för sig. Med ett starkt returspel och vaktande av ena korgen i kombination med fortsatt stabilt spel framåt kunde man fortsätta att producera och hålla gästerna i backspegeln.

Med fem minuter kvar blev Brandon Taylor utfoulad, efter att ha varit tonsättande för hela segern med 22 poäng. Vid den tidpunkten låg Jämtland 20 poäng före gästande Borås och hade så gott som hela segern i sin famn. Till slut blev siffrorna 90–74.

Jämtland - Borås 90–74 (23–20, 24–14, 21–19, 22–21)

Poäng, Jämtland: Brandon Taylor 22, Toni Prostran 18, Will Paul 15, Olle Lundqvist 11, Niklas Larsson 9, Preston Purifoy 9, Gustav Hansson 4, Oliver Gehrke 2.

