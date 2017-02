Uppsalaspöket lever på bortaplan – förlust för Jämtland trots 30 poäng från Durham

Första perioden var Jabril Durhams, efter första perioden hade han gjort hela 15 poäng för sitt Jämtland och var mannen att tacka för att Jämtland hängde med Uppsala poängmässigt.

Jämtland spelade snabbt och 216 centimeter långa Carl Engström som de hade fruktat när Cinac saknades spelade inte särskilt mycket i första perioden. Något som gav Jämtland tillfälle att ytterliga öka på tempot och slippa oroa sig för Engström.

I andra perioden gjorde Jämtland 14–0 på Uppsala innan de fick en syl i vädret. Då tog hemmalaget en timeout för att stoppa blödningen men Uppsala såg fortsatt energilöst ut även om de fick i några tröstpoäng. Och när Carl Engström kom in igen tvingade han Jämtland in i en timeout efter att ha varit vass i returtagningen under egen korg och banat väg för anfall som Jämtland inte riktigt kunde sätta stopp för. Och vips hade jättepjäsen och hans närvaro gjort sitt för hemmalaget och trots Jämtlands 14 poängs försprång så åt hemmalaget upp nästan allt till 45–47.

Därefter hade Jämtland problem med att cementera någon betryggande ledning även om de höll hemmalaget på armlängds avstånd fram till sista minuten i tredje perioden då hemmalaget kopplade greppet och gick förbi med tre poäng.

Det var en otroligt svängig match där båda lagen egentligen fick underkänt för sitt trepoängsskytte. I sista perioden märktes det att Uppsala blev utmattade av Jämtlands snabba spel. Uppsala hamnade i ledning när klockan tickade mot matchslut och trots att så inte var känlsna av matchbilden så höll segern på att glida Jämtland ur fingrarna. Vilket det till slut gjorde. Trots det noterades Jabril Durham för 30 poäng! Kanske var det ändå Gehrkes mannar som inte orkade hela matchen. De har gått tungt sedan Cinac lämnade bilden.

Profetian om Uppsalaspöket uppenbarade sig igen. I senaste mötet vann Jämtland över Uppsala hemma, första vinsten på sex år dem emellan. Men en bortaseger kunde de inte ta nu heller och får vänta ytterligare på en bortaseger mot Uppsala.

Matchfakta/Basketligan herrar

Uppsala–Jämtland 84–76 (27–26,18–21, 18–13,21–16)

Poäng, Jämtland: Jabril Durham 30, Mike Bruesewitz 15, Preston Purifoy 12, Gustav Hansson 8, Jaan Puidet 4, Samuel Berkelund 6.