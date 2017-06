Två byggnader nedbrunna i Lillhärdal – flera styrkor arbetade på platsen

Kartan anger ungefärlig position.

Larmet inkom till SOS Alarm klockan 00:09 under natten mot torsdag. Redan tidigt kunde SOS Alarm rapportera att branden tagit sig i två byggnader. Inget bostadshus är drabbat utan det handlar om en ladugård och en annan äldre timmerbyggnad.

– Jag har inte hört någonting om att det ska vara några djur i ladugården, men det är torrt i gräset så brandförsvaret har det de gör, säger Mats Andersson, befäl vid polisens regionledningscentral, vid 01:15-tiden. Då hade polispatrullen som utgått från Östersund fortfarande cirka en timmes körning kvar, men de kunde vända tillbaka innan de kommit fram då de inte behövdes under natten.

Har ni fått någon bild av brandorsaken?

– Vi har ingen aning, vi får prata med räddningstjänsten och se under dagen i morgon [läs: torsdag] då patrull från Sveg åker dit för att dokumentera.

Inget brott misstänks i nuläget.

Räddningstjänst från Sveg, Hede och Lillhärdal arbetade med släckningen och då byggnaderna var övertända lät man under natten husen brinna ner under kontrollerade former.

Ambulans från Sveg ryckte också ut, men kunde vända tillbaka då ingen person varit i behov av vård.

