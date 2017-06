En man begärd häktad misstänkt för våldtäkt i Östersund

Våldtäkten ska ha inträffat under natten mot lördag och en man kunde därefter både gripas och anhållas. Under måndagen hade åklagare Eva Lena Rimér ännu inte bestämt sig huruvida hon skulle skicka in en häktningsframställan eller inte, men under tisdagsmorgonen kom hennes beslut.

– Jag har begärt personen häktad eftersom det finns kollusionsfara, alltså att han kan påverka bevisningen, säger hon.

Att brottet mannen misstänks för har en straffskala på minst två års fängelse spelar också in i beslutet, menar Eva Lena Rimér.

Häktningsförhandling kommer att genomföras klockan 14.00 på tisdagseftermiddagen.

