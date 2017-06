Flera inbrott på kort tid i länet – polisen uppmanar till vaksamhet

Även i Kiruna i Norrbotten ska det under en och samma dag ha skett fyra inbrott och de flesta inbrotten ska ha skett genom att tjuvarna tagit sig in via balkongdörrar för att sedan stjäla saker som är lätta att plocka med sig. Exempel på detta är guld, smycken och kontanter.

Polisen i Jämtland har redan tidigare misstänkt att det kan finnas ett samband mellan den senaste tidens inbrott, men nu tror man alltså att samma tjuvar kan ha härjat även i grannlänen. Därför söker man nu efter iakttagelser och tips från allmänheten.

Vidare har man på polisens hemsida gått ut med en del tips som man kan ha i åtanke. Bland annat skriver man att det är bra att vidta vissa åtgärder om man ska åka bort ett par dagar. Till exempel kan man ta hjälp av grannar att hålla lite uppsikt och att ställa ut soptunnan när den ska tömmas. Detta så att det inte blir för uppenbart att ingen är hemma. Man skulle även kunna be grannarna att slänga en del av sina sopor i ens egen soptunna, tipsar polisen.

Ett knep som tjuvarna brukar kunna använda är att lägga en sten på soptunnan för att se om det är någon hemma i hushållet, vilket polisen menar att man kan vara uppmärksam på.

Att eftersända posten eller att be någon hämta in den kan också vara bra att göra, samt att vara försiktig med att på sociala medier publicera att man ska vara bortrest.

