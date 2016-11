Flertalet fall av förfalskade sedlar i länet – polisen: "Var försiktiga"

Det är både Systembolaget i Krokom, Ica Supermarket i Åre, samt Coop Konsum i Järpen som fått in förfalskade 100-eurosedlar. Händelserna har också inträffat nära varanda – allt i slutet av oktober och i början av november i år. Den senaste anmälan, en betalning med falsk sedel i Björnänge i Åre, ska ha skett 2 november.

Det svåra med sådana här fall är enligt polisen att det kan ta ett tag innan anmälningarna kommer in. Först måste pengarna bankas av de företag som tar emot dem, och sedan utförs en värdehantering av ett separat bolag. Det är de som ser om det är något fel på sedlarna, men vid det laget kan det ha gått lång tid från det att förfalskaren betalade med dem, vilket gör det problematiskt att säkra bevisning.

– Det är jättesvårt att göra något åt det, säger Per Thelin vid Jämtlandspolisen.

Det spektakulära i det här är just det att alla fall skett i de västra delarna av länet, menar Per Thelin. Man har "spetsat in sig" där säger han.

– Det skulle kunna vara att det är någon som bor där. Eller så råkar det bara vara slumpen.

Vidare berättar han att anmälningar om förfalskade sedlar inte dyker upp särskilt ofta, men att när de väl gör det så kommer det flera samtidigt. Så även denna gång, vilket gör att Per Thelin uppmanar personer som jobbar med kassahantering att vara vaksamma.

– De som tar emot pengarna måste vara försiktiga, säger han.

