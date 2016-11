Fyrhjulingsstöld i Torvalla – polisen: "De visste vad de skulle ha"

Tjuvarna ska ha klippt upp låset till företaget och sedan tagit sig in. Därefter tros de ha backat in en lastbil för att kunna lyfta in bytet i denna. Enligt polisen hade förövarna också full koll på bytets värde då de snittat upp inpackningen till flertalet fabriksnya fyrhjulingar och sedan valt de tre dyraste.

– De visste vad de skulle ha, säger Per Thelin vid Jämtlandspolisen.

Erik Larsson, delägare på Oktan, uppskattar värdet på de tre fyrhjulingarna till cirka 360 000 kronor. Inbrottet upptäcktes vid 10-tiden på tisdagen.

– Det är skittråkigt. Det blir en massa extrajobb, säger han om händelsen.

Polisen har inte kunnat säkra några större ledtrådar från brottsplatsen, utan det enda man har att gå på är däckspår samt fotavtryck från de misstänkta tjuvarna. Delar av en lastramp lämnades också kvar på platsen.

Samtidigt tror man att det kan finnas ett samband med en stöld i Sandviken i Gävleborgs län. Där ska mellan 15 och 20 skotrar och fyrhjulingar ha stulits.

– Det var också bara de dyraste, säger Per Thelin.

