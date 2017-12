Inbrott och skadegörelse på Krokomvikens camping

Det är Krokom-Dvärsätts IF som arrenderar lokalen som i sin tur ägs av Krokoms kommun. Servicehuset inhyser toaletter, dusch och en receptionsdel.

Marcus Hall i Krokom arbetar som receptionist under somrarna.

– Det är förjävligt. Det här drabbar både idrottsföreningen och skattebetalarna, eftersom att marken som huset står på ägs av kommunen.

Han säger att inbrottstjuven eller tjuvarna stått för en betydande skadegörelse av lokalerna.

– De försökte antagligen först ta sig in genom de glasfönster som finns i ytterdörrarna, och när de inte lyckades så tog de sig in via burspråket till receptionen istället.

– Väl där inne har de rivit omkull receptionsdisken och skapat en riktig oreda, säger Marcus Hall.

Totalt rör det sig om fyra fönsterrutor som blivit krossade. Förutom en tv har det också stulits mat, godis och läsk. Inbrottet inträffade sannolikt natten till tisdag.

Det finns ännu ingen misstänkt för brottet. Har du gjort iakttagelser från platsen i samband med att händelsen ägt rum kan du höra av dig till polisen på telefonnummer 114 14.