Kommunanställd åtalas – ska ha tankat privat bil med kommunens tankkort

Tankningarna med kommunens kort ska ha skett vid tre tillfällen under december 2016. Enligt åtalet ska den anställde under helgdagar gått in på sin arbetsplats, hämtat ut tankkort och sedan tankat sin egen bil. Sedan ska personen gått tillbaka till arbetsplatsen med tankkortet.

Som försvar har personen angett att det var jobb som skulle göras och hen använde sin privata bil.

Kommunens policy är dock att när en anställd måste använda egen bil så ska det rapporteras in och ersättning betalas utifrån inrapportering. Det gjorde inte den anställde i de här fallen.

Enligt åklagaren har den kommunanställde gjort sig skyldig till behörighetsmissbruk.

Sammanlagt kostade tankningarna drygt 1 000 kronor.

