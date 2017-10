Misstänkt bedragare härjar i länet - slog till i Strömsund

Under fredagen har polisen fått in anmälningar från flera äldre personer i Strömsund. Enligt polisens kommunikatör Marie Andersson ska en man försökt tränga sig in hos de äldre genom att utge sig komma från polisen och hemtjänsten.

I det första fallet, som inträffade under gårdagen men som kom till polisens kännedom först idag, ska en misstänkt medelålders man knackat på hos en äldre kvinna i centrala Strömsund.

Den misstänkte mannen ska ha utgett sig för att vara polis, vilket är brottsligt, och tagit sig in i lägenheten. När den äldre kvinnan bad den misstänkte mannen att lämna lägenheten ska han ha gjort detta.

I det andra fallet, som inträffade under fredagseftermiddagen, ska en misstänkt yngre man ringt på hos en äldre man i centrala Strömsund under förevändning om att få låna toaletten. Efter besöket saknades pengar.

På fredagskvällen fick polisen in ytterligare en fall med liknande tillvägagångssätt. I Strand, strax utanför Strömsund, försökte en okänd medelålders man ta sig in i en bostad under förevändning att han kom från hemtjänsten och var kaffesugen.

Boende på adressen släppte dock inte in mannen som lämnade platsen och körde därifrån.

De senaste fallen från Strömsund liknar de tidigare som rapporterats från Sventavik och Östersund. Signalementet på den misstänkte mannen är vagt och varierande.

– Det är väldigt allmänt hållet. Vi vet bara att det är en medelålders man, säger polisen Peter Johansson.

Både polisen och Östersunds kommun gick så sent som igår ut och varnade allmänheten för bedragare som härjar i länet. De påminner om att både polis och hemtjänstpersonal bär synlig legitimation.

