Polisen har en misstänkt efter hotet mot anställd på kommunhuset i Östersund

– Vi har en misstänkt som vi vet vem det är. Han är hörd och ärendet är skickat till åklagare, säger Per Thelin vid Jämtlandspolisen.

Enligt Per Thelin är det missnöje som ligger bakom hotet. Mannen har dock inte gripits av polisen.

– Kommunen hade fattat vissa beslut och det gillade inte den här personen.

Lars-Åke Wallin, säkerhetsansvarig på kommunen, ligger lågt med kommntarer dagen efter att hotet framförts.

– Vill inte ge några detaljer, kan bara säga att det var en grupp på tio-talet personer i kommunhuset som hotades. Vad hotet innehöll kan jag inte gå in på, säger Wallin som polisanmälde hotet direkt då det kom in under torsdagen.

Hot mot kommunens personal förekommer enligt Wallin "då och då". Den nu berörda gruppen har under fredagen diskuterat det inträffade.

– Att alla får chansen att praya av sig är viktigt. Vi diskuterar också vilka åtgärder vi kan vidta i framtiden för att öka säkerheten, men inte heller här kan jag gå in på vad vi kommer att göra, säger Wallin.

Östersunds kommun meddelar på sin hemsida att det inte finns någon anledning för enskilda medarbetare som har sin arbetsplats i Rådhuset att känna oro efter gårdagens hot.

