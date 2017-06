Polisen hyllar stöldtipsaren i Edsele – följde efter misstänkt fordon: "Helt by the book"

Läs mer: Slangade diesel och bensin ur bilar – fem män anhållna misstänkta för stölder i Edsele

De fem männen är i 20-25-årsåldern och de greps i Edsele efter att ha varit ute på en omfattande stöldturné. Männen greps misstänkta för försök till stöld av diesel i Vängel, Backe, stöld av diesel ur en skogsmaskin i Vängel, Backe, stöld ur en båt i Edsele samt en grov stöld ur en fastighet utanför Edsele där de även ska ha slangat bensin ur en bil.

Vittnet Tommy Guldbrandsson körde efter de misstänkta männen och lyckades säkra bildbevis och registreringsnummer när han körde efter dem i trakterna av Vängel ovanför Ramsele i västra Ångermanland. Han följde efter bilen en bra bit och när han kom hem publicerade han en bild på det misstänkta fordonet på Facebook.

– Sedan vaknade jag på morgonen av att en kompis ringde och berättade att bilen stod vid älven i Edsele och då larmade jag polisen, säger Tommy Guldbrandsson.

Nu hyllar polisens tipsarens insats.

– Det här var helt by the book, såhär ska det gå till! Det här tipset som vi fick via telefonsamtal från Edsele var helt avgörande i det här fallet. Om vi får in tips på en misstänkt bil med färg eller registreringsnummer och vi kör upp en helikopter för spaning – då är det kört för dem, säger Börje Öhman, presstalesperson vid polisen.

Det är även viktigt med den här typen av grannsamverkan på landsbygden där polisen inte är lika ofta som i centrala städer. Enligt Börje Öhman är polisen i behov av extra ögon ute på landsbygden för att nå framgång i brottsbekämpningen.

– Vi kan inte vara överallt hela tiden. Det är berömvärt att när man gör iakttagelser av något ovanligt som inte passar in och att man då går ut och tar registreringsnummer, fotar och skriver ner signalement på personer och sedan hör av sig till polisen. Det kan även vara brottsbekämpande bara att visa upp sig om man ser något misstänkt istället för att bara stå inne och undra vem som är hos grannen, säger Börje Öhman.

Han betonar även att man kan tipsa polisen direkt på nummer 114 14 eller 112 – om situationen är akut. Men om man väljer att lägga ut foton och iakttagelser på sociala medier bör man tänka sig för innan.

– När man publicerar någonting såhär så bör man tänka till en och två gånger, så att man inte pekar ut någon oskyldig eller startar någon form av häxjakt. Man får gå lite på känsla, helt enkelt, samt värdera och se om det finns någon grund för det som man påstår, säger Börje Öhman.

Männen anhölls senare under tisdagskvällen på sannolika skäl misstänkta för stöld. En eventuell häktningsförhandling kommer att ske inom de närmaste dagarna.

