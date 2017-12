Se hela listan över länets mest inbrottsdrabbade orter och gator – färre villainbrott men fler inbrott i fritidshus

– Det känns skönt att just villainbrotten minskar. Det är en typ av inbrott där målsägarna far illa och ofta känner sig kränkta. Det kan förstås kännas olustigt med inbrott i källare eller förråd också, men det är inte alls samma sak, kommenterar Peter Moberg, chef över lokalpolisområde Östersund.

Från januari till sista november i år har det i Jämtlands län polisanmälts 477 fall av inbrott, försök till inbott samt stöld ur bostad. Endast tolv fler jämfört med samma period 2015, då ÖP senast begärde ut inbrottsstatistik från polisen.

Men även om ökningen av det totala antalet polisanmälningar är blygsam går det ändå att se skillnader mellan åren 2017 och 2015. Vad gäller antalet anmälda villainbrott och försök till villainbrott är trenden tydlig, från 83 till 39 anmälningar, en minskning med 56 procent.

Peter Moberg ser två faktorer bakom de glädjande siffrorna. Dels drog det vid flera tillfällen större stöldräder genom Polisregion Nord och Jämtland under 2015, vilket man i år varit mer skonad ifrån. Samtidigt lyfter han fram ett starkare polisarbete:

– Vi har varit mer på tå när vi ser att stöldräder startar upp. Vi har varit bättre på underrättelsebiten, vi går ut med aktuella bilar exempelvis och är mer uppmärksamma.

Nästa förändring som siffrorna visar är negativ. Antalet inbrott i fritidshus har ökat med 20 procent och utgör i år den vanligaste inbrottskategorin. Här handlar det till stor del om stölder som skedde under hösten i länets västliga och södra delar, alltså i Åre, Krokom samt Härjedalens kommuner där hälften av de totalt 148 inbrotten har skett. Samtidigt är årets mängd av fritidshusinbrott liten om man jämför med hur det såg ut för 5–10 år sedan, menar Peter Moberg.

– Men visst, vi hade under en period mycket inbrott i fjällstugeområden och liknande under september, oktober. När några specialiserar sig på just denna typ av inbrott så kan det slå hårt mot statistiken. Men vi har lyckats klara upp en stor del av inbrotten och har anhållit ett antal gärningsmän. Om det har lett hela vägen till dom vet jag inte, säger Peter Moberg.

Den tredje markanta förändring i statistiken visar på en ökning av stölder genom inbrott i källare och vind, från 85 till 111 anmälningar, alltså plus 30 procent. En inbrottstyp som till stor del är kopplad till tätorter och som även hänger ihop med narkotika och missbrukarproblematik.

– Det handlar ofta om lokala förmågor som behöver finansiera sitt missbruk. Var det händer geografiskt ändras efter var individerna bor.

Mest drabbade område i år är Hornsberg på Frösön, eller närmare bestämt Hornsgatan och Bergsgatan som tillsammans når upp till 27 inbrottsanmälningar, varav 24 gäller stöld från förrådsutrymmen.

– Ja, vi hade en period med flera inbrott där. Vi har två gripna och häktade, misstänkta för flera av inbrotten.

Efter en hektiskt höst med flera grova brott och ovanligt många anhållna under oktober och november vill Peter Moberg påminna om situationen i Jämtland i stort.

– Jämför man med siffror över riket har vi i region nord väldigt lite brott. Och inom regionen sticker Jämtland ut som förskonade från i stort sett all typ av brottslighet. Det kan vara bra att ha med sig.

På sin hemsida lämnar polisen råd om hur du kan minska risken för inbrott i din bostad. Här är några av dem.

■ Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan.

■ Lås alltid ytterdörren även om du är hemma. Tjuvar kontrollerar ofta om dörrar är låsta och vi förvarar gärna handväskor, plånböcker och nycklar nära ytterdörren.

■ Var försiktig med att släppa in någon okänd person i bostaden.

■ Tänk som en tjuv. Tjuvens favoritväg för att ta sig in i en bostad är via fönster på bottenplanet, ytterdörren används mer sällsynt.

■ Inbrottsrisken är större på insynsskyddade tomter, ha inte skymmande växter nära altandörr och fönster. Förstärk gärna belysningen runt huset.

■ Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott.

■ Ha lås av god kvalitet. Hos bland annat auktoriserade låssmeder finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.

■ Fotografera och märk gärna dina värdefulla föremål med MärkDNA, då kan polisen lätt koppla samman stöldgods med rättmätig ägare.

När du reser bort:

■ meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.

■ be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.

■ ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.

■ ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.

■ undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.

■ undvik att skriva på sociala medier att du är bortrest.

■ vidarekoppla eventuellt telefonen.

Be någon om hjälp med att:

■ hänga sin tvätt på din torkställning.

■ skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.

■ slänga sopor i din soptunna ibland.

■ parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.

■ klippa gräsmattan om du är bortrest länge.