Tre män begärs häktade efter inbrottsvågen i länet

De tre männen är på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till grov stöld och häktningsförhandlingarna kommer att inledas på torsdagsmorgonen. Alla tre greps i en bil på en ort i Krokoms kommun. Anledningen till att männen nu begärs häktade är att man i bilen hittade olika typer av verktyg som man tror kan användas för inbrott.

Elva inbrott i garage och liknande upptäcktes under helgen runt Storsjön, varpå polisen gick ut med en efterlysning om tips. Efter att uppgifter kommit in från en ort i Krokoms kommun for man ut och kunde stoppa de nu anhållna männen i en bil. Dock är de just nu inte misstänkta för att ha utfört inbrotten.

– Det finns i nuläget inget konkret som binder dem till någon av de händelserna, säger Mikael Bäckström.

Polisen kommer nu att först och främst utreda sådant som rör det personerna faktiskt är misstänkta för, alltså förberedelse till grov stöld. Men i samband med det arbetet kommer man även att försöka se om det finns något som binder dem till de fullbordade inbrotten. Inget stöldgods ska dock ha hittats i den bil de färdades i.

Första häktningsförhandlingen hålls klockan 08.30 på torsdagen. Därefer hålls en förhandling klockan 10.00 och den sista hålls klockan 11.00.

