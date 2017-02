Två inbrott i Berg på kort tid – polisen misstänker samband

Det berättar Per Thelin vid Jämtlandspolisen. Vid båda inbrotten har tjuvarna kommit undan med tobaksvaror, och i Svenstavik rör det sig om en mängd motsvarande ett par sopsäckar. Vid inbrottet i Ljungdalen, som också var på en ICA-butik, ska man även ha stulit kontanter och lotter.

Enligt Per Thelin är det osannolikt att man tagit vägen förbi Ljungdalen bara av en slump.

– Till Ljungdalen åker man inte på vinst och förlust, säger han.

Att man slog till mot Ljungdalen tyder på att tjuvarna visste vad de gjorde, menar Per Thelin. Antingen är det personer från länet som ligger bakom eller så har de kollat upp platserna innan stötarna genomfördes. Om det varit i Ytterhogdal som det andra inbrottet skedde hade det varit en annan sak, berättar han vidare. Detta då både Ytterhogdal och Svenstavik ligger längs med E45 och det är lättare att av en slump passera båda.

Polisen kommer nu att förhöra personer för att kunna komma vidare med inbrottet i Ljungdalen. Huruvida det rör sig om vittnen eller något annat vill Per Thelin dock inte gå in på.

– Det finns personer som är intressanta att höra, säger han bara.

Under fredagen hämtade man också in en övervakningsfilm från ICA i Svenstavik. Den ska granskas under dagen. Redan nu kan Per Thelin dock konstatera att de personer som syns på filmen är maskerade.

Vad som kommer fram av videogranskningen kommer att avgöra hur man går vidare med arbetet.

