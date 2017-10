Försvunnen man vid länsgränsen hittades efter nattligt sökpådrag

Sökandet riktades initialt in på mannens bil.

– Just nu har vi sökt på alla vägar vi kan runt området vi tror att han finns i, med all personal vi kan uppbåda. Folk får gärna komma in med tips om de har sett bilen, det är det vi går på just nu, sade Niclas Forsslund, befäl vid polisens ledningscentral, vid 04-tiden.

En anhörig till mannen anmälde honom försvunnen vid 23:30-tiden på måndagen efter att själv ha letat utan resultat.

– Han är en gammal jägare och har skogsvana. Men vi ligger några timmar efter, sade Niclas Forsslund.

Polisen kunde inte söka mannens position via hans mobiltelefon då han lämnat den hemma.

Hundpatrull från Jämtland deltog också i sökandet och man planerade att ta upp helikopter när det ljusnade, men strax efter klockan 05 meddelade polisen att mannen hittats vid liv och vid gott mod. Han var inte i behov av sjukvård.

– Jag vet inte var han hittades, men jag tror att han hade fått någon typ av problem med bilen. Det var en polispatrull som hittade honom. Han var vid gott humör och modsam så det blev ett lyckligt slut, säger Johan Green, polisbefäl.