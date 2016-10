Kvinnan i Föllinge fortsatt saknad – förtvivlat läge för polisen

LÄS OCKSÅ: Poliserna blir avlösta – sökandet efter försvunna kvinnan fortsätter under natten

– Det är förtvivlat, höll jag på att säga, säger Fredrik Johansson, medieansvarig på den stab i Östersund som leder sökandet.

Han berättar att man under morgonen utökat personalantalet som jobbar med att söka efter kvinnan efter att ha dragit ned på det under natten. Bland annat har man inte haft någon helikopter uppe under natten av säkerhetsskäl. I övrigt är läget oförändrat.

Hur kan det komma sig att ni inte har hittat henne?

– Det är en bra fråga. Vi vet inte, vi har inga spår att gå på, säger Fredrik Johansson.

Han berättar att de jobbar på samma sätt som de alltid gör, och att de "vänder på varje sten" i sitt letande.

– Men jag ställer samma fråga som du: "Hur kan det komma sig att vi inte har hittat henne?". Jag vet faktiskt inte, säger han.

Den 85-åriga kvinnan sågs senast runt klockan 15 på fredagseftermiddagen.

Artikeln uppdateras.

