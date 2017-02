Ett hem på fyra hjul med parkettgolv, träpanel och kylskåp – nu tar Emma och Julius sin svarta pärla ut i Europa

TV: Följ med in i parets smarta minibuss:

– Att träffa olika människor är väl egentligen drivkraften och längtan efter att resa, säger Julius Aspman.

Julius och kompisen Björn Daniels, båda från Hansjö i Orsa har gjort många resor tillsammans, men snart åker Julius tillsammans med sin flickvän Emma Sunnefeldt Nyberg ungefär 240 mil med deras Ford transit till Alperna för att åka skidor på olika orter i bland annat Italien.

– Vi vill helst inte flyga, av många orsaker, bland annat av miljömässiga skäl. Jag skulle vilja kalla bussen för en skid- och klätterbuss, säger Emma.

Emma kommer från Skellefteå och hon åker mycket skidor, telemark och hon klättrar. Hon turar, det vill säga går upp för backar och åker ned, använder alltså inte lift eller helikopter och det handlar om häftiga backar och höjder.

Julius har gått Malung-Sälensidrottsgymnasium och testar bland annat olika skidorter med kompisen Björn. Julius är fotograf och filmare och har flera olika projekt, bland annat "Julius och Björn testar".

Emma, som gått första året på sjuksköterskeutbildningen har både jobbat som volontär i Tanzania och rest runt i Indien. Somrarna har hon jobbat som gallerivakt i ett glasblåseri i Lofoten. I Norge har hon klättrat och åkt telemark och förra vintern åkte hon skidor iItalien, men det var i Riksgränsen Emma och Julius träffades.

– Det var när jag kom till Lofoten och fick problem med boendet, som jag kom på idén att bo i bilen. Julius ville också vara med och då kom vi på att vi skulle köpa en buss. Vi bad folk på Facebook att hjälpa ossbygga om bussen och fick kontakt med snickaren Emil Ekelund i Skåne. Han kan allt och har byggt om och designat så vi fått en helt fantastisk buss, berättar Emma.

Det tog Emil sex månader att bygga om Ford transitbussen, med dieselmotor, årsmodell 2001, som har gått 16.500 mil och heter Black Pearl.

– Bussen är isolerad och har parkettgolv, träpanel både i taket och på väggarna. Vi har kylskåp och gasspis och vad gäller gaspisen följer vi alla säkerhetsföreskrifter som finns, ventilationen drivs med hjälp av solceller, vi har el och led spotlights, bord och sängar, berättar Julius.

Emmas syster Anna har sytt både gardineroch madrassöverdragen och Anna har också gjort bonaden med texten ”Home is wherever you are”. Från Emmas mamma har de fått husgeråd och mattor. Dessutom har Julius och Emma, förutom skid- och klättringsutrustning, snökedjor, sovsäckar för -20 grader, startkablar, första-hjälpen utrustning och brandsläckare.

– Nu längtar vi efter att få komma iväg. Vi är på väg snart och planerar att åka hemåt i april. Då åker vi till norra Sverige och till Norge och åker skidor där. Det blir en hemresa på ungefär 350 mil, säger Julius.

Skidresan blev uppskjuten, men Emma och Julius kommer att utnyttja bilen till max genom att åka dit de vill, när de vill utan någon särskild destination.

Julius Aspman

Ålder: 25 år.

Hemkommun: Orsa.

Yrke: Filmare, fotograf, gick skidgymnasiet, freeridelinjen i Malung.

Också känd från: Julius och Björn Daniels har deltagit i Musikhjälpen tre gånger.

"Spring" i TV4, egna webbtvserier, "Julius och Björn testar", bland annat skidorter.

Intressen: Foto, film, skidåkning och människor.

Emma Sunnefeldt Nyberg

Ålder: 25 år.

Hemkommun: Skellefteå.

Yrke: Har gått friluftsgymnasium, ett år på sjuksköterskeutbildningen, jobbat fyra somrar i Lofoten som gallerivakt på ett glasblåseri. Arbetat som volontär i Tanzania.