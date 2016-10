Fastighetsaffärer: Kolla in vad grannen fick för huset – här är listan kommun för kommun

RAGUNDA KOMMUN

Krångede 146

Ragunda Krångede 1:96

Adress saknas

Ragunda Krångede 1:97

Såld: 2016-08-23

Pris: 500 000 kr

Taxv: 121 000 kr (2015)

K: Viktorsson, Per Anders Fredrik

S: Kadin, Gun Louise

Ragunda 154

Näset 2:18

Ragunda 149

Ragunda Näset 2:61

Ragunda 152

Ragunda Näset 2:65

Såld: 2016-08-01

Pris: 2 400 000 kr

Taxv: 414 000 kr (2013)

K: Björnbohus Fastigheter AB

S: SWEA Kusten AB

Ragunda 159

Näset 2:16

Såld: 2016-07-03

Pris: 50 000 kr

Taxv: 137 000 kr (2015)

K: Nowikowski, Marcin och Nowikowska, Monika

S: Pettersson, Rose-Marie Vivianne

---

BRÄCKE KOMMUN

Björnöhällan 110

Döviken 1:72

Såld: 2016-05-24

Pris: 425 000 kr

Taxv: 138 000 kr (2015)

K: Hollberg, Åsa Ulrika

S: Sundin, Ruth Annmari och Ahlström, Erik Örjan och Hollberg, Gerd Eivor

---

KROKOMS KOMMUN

Laxsjö 603

Laxsjö 2:97

Såld: 2016-09-16

Pris: 395 000 kr

Taxv: 294 000 kr (2015)

K: Jonasson, Björn Tyko och Forsberg, Sara Ida Kristina

S: Forsberg, Ann-Charlotte Margareta

Fjällbyn 138

Åkersjön 1:244

Såld: 2016-09-05

Pris: 1 300 000 kr

Taxv: 553 000 kr (2015)

K: Salomon, Ulf Roger

S: Ling, Bengt Jörgen

Åflo 353

Åflo 2:8

Såld: 2016-07-06

Pris: 280 000 kr

Taxv: 803 000 kr (2014)

K: Borglund, Elin Linnea Desiré och Almén, Emil Magnus

S: Nils Anders Mattssons dödsbo och Nilsson, Rut Inger

Ålåsen 321

Ålviken 1:53

Såld: 2016-09-14

Pris: 410 000 kr

Taxv: 572 000 kr (2015)

K: Grande, Daniel Kristoffer

S: Jacobsson, Anna Karin Charlotte och Albano, Anders Eero Ronny

Hissmoforsvägen 6

Hägra 4:17

Såld: 2016-09-16

Pris: 1 400 000 kr

Taxv: 659 000 kr (2015)

K: Nilsson, Knut Micael Gabriel och Frölander, Lotta Elisabeth

S: Frid, Jan Harry Ingemar

---

STRÖMSUNDS KOMMUN

Görvik 420

Strömsund Görvik 4:7

Såld: 2016-09-16

Pris: 70 000 kr

Taxv: 167 000 kr (2015)

K: Åsberg, Laila Maria

S: Pettersson, Karl Erik

Mesvattnet 150

Stora blåsjön 2:123

Såld: 2016-08-31

Pris: 300 000 kr

Taxv: 78 000 kr (2015)

K: Wolgers, John Evert

S: Strömberg, Karin Florence

Åsen 220

Åsen 15:1

Såld: 2016-09-16

Pris: 140 000 kr

Taxv: 121 000 kr (2014)

K: Hallström, Linda Marie och Olsson, Bo Erik Robin

S: Lindmark, Sten Roger och Lindmark, Inga-Britt

Kyrkbollandet 315

Kyrkbollandet 1:10

Såld: 2016-09-19

Pris: 350 000 kr

Taxv: 32 000 kr (2015)

K: Bergquist, Annelie Elisabeth och Bergquist, Bo Roger

S: Persson, Rolf Ingemar

Åsen 170

Åsen 7:23

Såld: 2016-09-15

Pris: 320 000 kr

Taxv: 180 000 kr (2014)

K: Lundmark, Linus Alexander och Hallberg, Elsa Irene

S: Lögdberg, Per Emil och Olofsson, Maria Katarina

Se även: Kojan i Bonäshamn har tre våningar och rörtelefon

ÅRE KOMMUN

Järpbyn Brittorp 190

Åre Järpen 2:11

Såld: 2016-08-10

Pris: 125 000 kr

Taxv: 167 000 kr (2015)

K: Gunnarsson, Pär Åke

S: Lundberg, Ulla Kristina

Västra Hamrebacken 3A

Hamre 1:325

Såld: 2016-09-13

Pris: 700 000 kr

Taxv: 379 000 kr (2015)

K: Eriksen, Tor Gerhald Martin

S: Åre Hamrebacken Fastigheter AB

Överäng 465

Äng 1:24

Såld: 2016-07-01

Pris: 500 000 kr

Taxv: 407 000 kr (2015)

K: Skaland, Veronika och Skaland, Vidar

S: Gråberg, Karin Margareta

Ytterkonäs 210

Ytterkonäs 1:29

Såld: 2015-05-16

Pris: 200 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Christensson, Jenny Katarina och Christensson, Lars Emil

S: Konäs byalag

Svedje 260

Verkön 1:19

Såld: 2016-09-15

Pris: 625 000 kr

Taxv: 286 000 kr (2014)

K: Björk, Anders Per Erik

S: Ling, Britt Ingegerd

Hammarnäs 7:77

Såld: 2016-08-24

Pris: 850 000 kr

Taxv: 321 000 kr (2015)

K: Backens Hustillverkning AB

S: Höglekardalens semesterby AB

Slagsån 638

Undersåkers prästbord 1:41

Såld: 2016-08-31

Pris: 672 000 kr

Taxv: 375 000 kr (2015)

K: Johansen, Tonje och Pracic, Alija

S: Öwre, Gunn och Svavarsson, Sigurd

Håkansta 115

Västanede 3:13

Såld: 2016-09-16

Pris: 470 000 kr

Taxv: 413 000 kr (2015)

K: Olofsson, Sandra Martina och Eriksson, Dan Andreas

S: Hult, Monica Kerstin

Melen Kläppenvägen 25

Stamgärde 4:55

Såld: 2016-06-15

Pris: 2 000 000 kr

Taxv: 1298000 (2014)

K: Sundemo, Olle Erik och Sundemo, Karin Maria

S: Andersson, Jan Jörgen Birger

Edsåsen 3:103

Såld: 2016-04-29

Pris: 290 000 kr

Taxv: 186 000 kr (2015)

K: Rönning, Irene Elisabeth och Rönning, Thomas Morgan

S: Wiklander, Berthold Olof

Pizarros Väg 102

Myckelgård 1:79

Såld: 2016-09-15

Pris: 550 000 kr

Taxv: 615 000 kr (2015)

K: Yusuf, Inger Elisabet

S: Hammarberg, Göta Birgitta

Stamgärde 243

Stamgärde 1:63

Såld: 2016-09-15

Pris: 2 650 000 kr

Taxv: 547 000 kr (2015)

K: Persson, Marja Gunilla och Andersson, Ulf Sören

S: Groundstroem, Hanna Birgitta

Stamgärde 4:203

Såld: 2016-09-12

Pris: 350 000 kr

Taxv: 127 000 kr (2015)

K: Ljungblahd, Jenny Lillemor och Ljungblahd, Leif Henrik

S: Åre kommun

Björnbovägen 2

Vik 1:68

Såld: 2016-08-26

Pris: 1 800 000 kr

Taxv: 761 000 kr (2015)

K: Sällberg, John Gustav och Kleredal, Anna Sofia Isabel

S: Granséll, Mats Lennart

Bergtjärnsvägen 5

Lilltevedalen 1:171

Såld: 2016-09-13

Pris: 1 490 000 kr

Taxv: 919 000 kr (2015)

K: Olsen, Odd Arne

S: Byggmester Ingar Olsen AS

---

BERGS KOMMUN

Klövsjö 1:337

Såld: 2016-09-16

Pris: 450 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Berggren, Susanne Marie och Berggren, Kent Fredrik

S: Stekab AB

Svartnäset 2:24

Såld: 2016-06-28

Pris: 1 297 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Österling, Johan Eskil

S: Olsson, Ulla Britt och Andrews, Majt och Brita Ingeborg Dumkys dödsbo och Norenlind, Nils Johan och Lindblom, Ingrid Märit

Korpstigen 5

Ovikens-rörön 1:284

Såld: 2016-08-16

Pris: 695 000 kr

Taxv: 513 000 kr (2015)

K: Lindqvist, Curt Patric

S: Moberg, Karin Elisabeth och Moberg, John Uno

Ljungdalen 5:91

Såld: 2016-09-05

Pris: 250 000 kr

Taxv: 162 000 kr (2015)

K: Carlström, Lena Elisabet och Carlström, Per Thomas

S: De Zalenski, Czeslaw Wladyslaw Tadeusz

Svartnäset 2:25

Såld: 2016-06-28

Pris: 2 203 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Johansson, Eva och Johansson, Jens Anders Tryggve

S: Brita Ingeborg Dumkys dödsbo och Lindblom, Ingrid Märit och Norenlind, Nils Johan och Andrews, Majt och Olsson, Ulla Britt

Skolvägen 24

Fastgården 1:13

Såld: 2016-09-16

Pris: 375 000 kr

Taxv: 306 000 kr (2015)

K: Carlsson, Anneli Ingeborg

S: Lennart Ingvar Löfs dödsbo

Se även: Så lever cirkusfamiljen i Edsåsdalen

HÄRJEDALENS KOMMUN

Malmagen Slalomvägen 4

Härjedalen Malmagen 2:63

Såld: 2016-09-15

Pris: 1 710 000 kr

Taxv: 888 000 kr (2015)

K: Angergård, Lars Peder Gunnar och Angergård, Susanne Helén

S: Jönsson, Bengt Olle Christer

Östansjö 398

Lillhärdals-östansjö 7:17

Såld: 2016-09-12

Pris: 520 000 kr

Taxv: 184 000 kr (2015)

K: Brändström, Fang

S: Bladh, David Sven Anders och Bladh, Linnea Marie-Louise Viktoria

Hede kyrkby 8:49

Såld: 2016-09-12

Pris: 70 000 kr

Taxv: 9 000 kr (2015)

K: Viklund, Lina Ann-Sofi och Viklund, Dan Peter

S: Perman, Maria Birgitta

Mittådalsvallen 410

Messlingen 1:68

Såld: 2016-09-15

Pris: 665 000 kr

Taxv: 348 000 kr (2015)

K: Göransson, Eija Helena och Göransson, Per Stefan Melker

S: Billsten, Eva Kristin och Billsten, Lars Göran

Ulvkälla 510

Ulvkälla 1:5 Pris: 60 000 kr

Taxv: 30 000 kr (2015)

K: Lundin, Ulf Patrik och Lundin, Aila Helena

S: Holmberg, Lars Göran Hugo och Hallstensson, Eva Britt-Marie och Johansson, Siv Inger Kristina

Björnrike Lostigen 1A

Vemdalens kyrkby 43:23

Såld: 2016-09-02

Pris: 2 993 000 kr

Taxv: 907000 (2015), 5617000 (2013)

K: Björkfjärden Exploatering 1 AB

S: Härjedalens Turistanläggningar Aktiebolag

Björnrike Lostigen 1A

Såld: 2016-09-07

Pris: 2 993 000 kr

Taxv: 907000 (2015), 5617000 (2013)

K: Bostadsrättsföreningen Vemdalens Kyrkby 43:23

S: Björkfjärden Exploatering 1 AB

Björnrike Lostigen 11A

Vemdalens kyrkby 43:287

Såld: 2016-09-02

Pris: 4 285 000 kr

Taxv: 9 081 000 kr (2013)

K: Björkfjärden Exploatering 2 AB

S: Härjedalens Turistanläggningar Aktiebolag

Björnrike Lostigen 11A

Såld: 2016-09-07

Pris: 4 285 000 kr

Taxv: 9 081 000 kr (2013)

K: Bostadsrättsföreningen Vemdalens Kyrkby 43:287

S: Björkfjärden Exploatering 2 AB

Lofsdalen 2:2

Härjedalen Lofsdalen 2:11

Såld: 2015-09-13

Pris: 4 500 000 kr

Taxv: 6346000 (2014)

K: Liljedahl, Kjell Gunnar

S: Jonsson, Per Mattias och Jonsson, Lina Kristina och Jonsson, Per Anders Harald och Jonsson, Per Gunnar

Åsvallen H-Vägen 16

Funäsdalen 62:56

Såld: 2016-09-15

Pris: 2 890 000 kr

Taxv: 1 250 000 kr (2015)

K: Nilsson, Karl Sven Magnus och Nilsson, Susanne Maria Birgitta och Foxell, Johanna Maria Kristina

S: Lindskog, Agneta Marie och Lindskog, Bo Gösta

Se även: Petra Nyborg hittade sitt drömhus i Kläppe

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Måläng 225

Östersund Måläng 1:13

Såld: 2016-08-26

Pris: 2 100 000 kr

Taxv: 678 000 kr (2015)

K: Smedstad, Hanna Birgitta

S: Bylander, Björn Sören

Tallåsvägen 6A

Minken 1

Såld: 2016-09-01

Pris: 2 200 000 kr

Taxv: 806 000 kr (2013)

K: Hackgården Bygg och Fastigheter AB

S: Stift Blomsterfonden

Gärdesvägen 1

Fotbollen 3

Såld: 2016-09-15

Pris: 1 850 000 kr

Taxv: 1 072 000 kr (2015)

K: Fundin, Helén Kristina och Fundin, Tomas Stefan

S: Marklund, Kjell Erik Gunnar

Rödhakevägen 23

Kalkstenen 22

Såld: 2015-09-03

Pris: 450 000 kr

Taxv: 439 000 kr (2015)

K: Larsson, Jessica Märit Ulrika och West, Anders Raymond

S: Östersunds kommun

Stuguvägen 30

Viden 8

Såld: 2016-03-24

Pris: 12 270 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Bostadsrättsförening Viden

S: Viden Östersund AB

Stuguvägen 30

Såld: 2015-12-21

Pris: 12 270 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Viden Östersund AB

S: Brogården Fastighets AB

Digernäs 830

Fannbyn 6:29

Såld: 2016-09-01

Pris: 595 000 kr

Taxv: 262 000 kr (2015)

K: Edman, Leif Torbjörn och Edman, Lena Maria

S: Persson, Per Niklas

Hara 445

Hara 8:6

Såld: 2016-09-15

Pris: 1 350 000 kr

Taxv: 1 230 000 kr (2014)

K: Jonsson, Erik Joakim och Lindgren, Linda Elisabeth

S: Forslund, Eva Birgitta

Digernäs 834

Fannbyn 6:33

Såld: 2016-09-15

Pris: 595 000 kr

Taxv: 255 000 kr (2015)

K: Carlquist, Carl Simon

S: Persson, Per Niklas

Hara Byväg 6

Nygården 1:22

Såld: 2016-08-22

Pris: 2 150 000 kr

Taxv: 1 259 000 kr (2015)

K: Olofsson, Erik Albin

S: Näckter, Erik Bertil

Källa: Lantmäteriet

Här hittar du tidigare publicerade listor med fastighetsaffärer i länet