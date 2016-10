Följ med in i Carl Jans storslagna hem: "Det är paradiset på jorden"

Vindens sus. Vattnets porlande. Skogsranden, flera kilometer utan en enda stuga på andra sidan sjön. Och så parkmiljön. Att sitta på Carl Jans altan – och serveras kaffe ur en kanna från 1790 – är meditation för själen.

– Jag äter helst både frukost, lunch och middag på altanen, berättar Carl Jan, medan han tar oss med på en rundvandring.

Det var 1984 som han köpte Saxå Bruk, med herrgården från slutet av 1700-talet. Främst var det läget som fick honom på fall.

Han sveper med händerna över det vackra landskapet, pekar på byggnader och berättar om smedjor och masugnar och tillverkning av järn. Bjuder på en historielektion samtidigt som han visar oss runt.

Till egendomen hör tolv hus, bland annat ett lusthus och ett kapell. Vid sjön ligger ett kombinerat spannmålsmagasin och brygghus som Ernst Kirchsteiger inredde i tv 2011.

– Det blev väldigt bra, men bryter av helt i stil mot hur det ser ut på herrgården, säger Carl Jan som har försökt återskapa den gamla 17- och 1800-talsmiljön uppe i själva boningshuset. I spannmålsmagasinet är det mer klassisk ”Ernststil” som råder.

Att konst är en passion hos Carl Jan går inte att ta miste på. Han visar och pratar ingående om keramik, glaskonst och målningar. En stor favorit är Hertha Hillfons och hennes keramik har han mycket av i ”Ernsthuset”, som han säger.

Efter rundturen på ägorna är det dags för själva herrgården.

Från verandan kommer man in i ett kombinerat matsals och sällskapsrum, där ett långt bord håller på att dukas inför en vinprovning för 40 damer samma kväll. För Carl Jan, som tidigt bestämde sig för att hans liv skulle vara som ett stort kalas, bjuder gärna in allmänheten till sin boning. I över 30 år har här bjudits kammarmusikfestival varje sommar.

Den blå salongen har fått sitt namn efter väggarnas färg och dess kakelugn i blått och vitt. Rokoko-möblerna i alrot är alla signerade möbelmästaren Jacob Sjölin, verksam i Arboga och Köping, från 1700-talet, varför salongen benämns Sjölin-rummet.

– Blå salongen är underbar som vintersalong med den Jean Erik Rehnska 1700-talskakelugnen från Rörstrand, kommenterar Carl Jan, medan han går fram till en svulstig byrå prydd med en mängd silverföremål. Han lyfter upp en dirigentpinne, svänger lite med den och förklarar att den var hans fars.

Han pratar vidare om möbler i alrot och bord i älvdalsporfyr. På väggarna finns konstverk från kända konstnärer och svartvita porträtt.

Man kan konstatera att Carl Jan har lyckats i sin strävan att återskapa empirandan härinne.

Några av möblerna fanns här när han flyttade in. Resten är arvegods eller auktionsfynd. Carl Jan har ett genuint intresse för antikviteter, främst 1800-talsempir och romantik, och har varit en flitig besökare på auktioner och antikaffärer under årens lopp. Så är det inte längre. Nu för tiden är det via antikappar i mobilen han gör sina fynd.

– Fast nu ska jag ha ett år när jag inte handlar någonting. Jag tar en paus för att sortera det jag har. Hela vinden är full med prylar, säger Carl Jan och visar sina senaste fynd i mobilen, inköpta så sent som förra veckan: En trädgårdsdekoration som han ska ha i stora salongen, silkesbroderier från tidigt 1800-tal och ett antal böcker bundna av den legendariske bokbindaren Hedberg.

– Det är så utsökt vackra band. Men nu är det som sagt sluthandlat ett tag, säger Carl Jan, som har så fullt med föremål att han till och med har konst hängande inne på toaletterna.

Vi har kommit till hallen innanför stora entrén. Två salutkanoner från Jädersbruk står riktade mot den stora porten. Vi tar den gedigna trätrappan upp till andra våningen. Carl Jan berättar om renoveringar under åren. Hur han tagit bort nålfiltsmattor från golv och trappor och skrapat fram väggmålningar.

Blomsterprydda nischer följer vår väg upp till våning två av tre i den omkring 800 kvadratmeter stora huvudbyggnaden. Här uppe finns bland annat arbetsrum och ”fruntimmerssalong”, som Carl Jan omnämner en salong med gula väggar och grönt möblemang. I rosa salen finns två stora guldspeglar krönta med värmländska örnar som vakar över rummet.

Carl Jan och stryker med handen över en vit soffa med rosa sidenklädsel:

–Denna rokokobänk stod i min morfars salong i Lekhyttan när jag var liten. Det är roligt med föremål man kan relatera till. Särskilt sådana från folk som har gått bort. Jag tycker om att bli påmind om dem, säger Carl Jan.

Carl Jan Granqvist om…

Spöket på Saxå: Det finns ett spöke på Saxå som heter Daniel. Nu är det längesen han uppträdde, när jag var nyinflyttad hände det ofta. Jag har inte sett honom, men det finns andra som har mött honom. Jag har upplevt honom som en kall vind som sveper genom rummet. Det har hänt även i större sällskap, att man känt svalkande ilningar genom kroppen.

Sitt detaljsinne: Jag brukar ta en pinne från en galge och räta upp glasen i skåpen med hjälp av den. Det ser trevligare ut och man får rum med mer. Jag har alltid varit begåvad med detaljsinne. Som ung hade jag fotografiskt minne och kunde i detalj redogöra för folks utseende och klädsel.

Sina favoritplatser: Förutom altanen tycker jag om att sitta på bryggan och lyssna på tystnaden. Jag hittar hela tiden nya platser. Häromdagen satt jag på södra flygelns veranda och läste i aftonsolen och lyssnade på forsen.

Carl Jan Granqvist fakta

Ålder: 70 år.

Gör: Professor emeritus i Måltidskunskap, före detta gästgivare, vinkännare, tv-profil. Initiativtagare till Måltidens Hus i Grythyttan. Hedersdoktor vid Örebro Universitet med mera.

Familj: Sonen Carl Johan, 24 år.

Bor: Saxå Herrgård, beläget mellan Grythyttan och Filipstad samt lägenhet på Kungsholmen i Stockholm.

Om Saxå Bruk: Värmlands äldsta skattebelagda bruk från 1540. Herrgården i sten är från 1790-talet. Sammanlagt tolv hus finns på gården.