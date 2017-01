Inredningsstylisten Elin är en profil på Instagram: ”När jag kommer på en idé måste jag genomföra den samma sekund”

Närmare 20 000 människor följer inredningsstylisten Elin Wallins konto @Studioelwa på Instagram. Det handlar om inredning generellt, men en stor del av bilderna föreställer barnen Indra och Eddas rum som är fulla med Elins gör det själv-projekt och inspirerande idéer.

– Jag har alltid varit intresserad av inredning, ända sedan jag var liten. Jag inredde Barbiehus, dockskåp och My Little Pony-slott, jag byggde Lego-hus och dekorerade dem, ritade planlösningar. Det var rena drömmen när spelet The Sims kom – fast jag egentligen var på gränsen till för gammal för det!

Kedjehuset familjen flyttade in i när äldsta dottern Indra, som nu är sju år, precis skulle fylla ett. Redan då försökte Elin Wallin i första hand inreda med saker hon redan hade.

– Jag har alltid varit sådan. Jag försöker göra det bästa av situationen och kollar vad jag har hemma i form av möbler och färg. Det var en ful svart tapet i barnrummet då, den hängde jag tyg över tills vidare och så målade jag om en liten byrå. Då hade jag en lite mer färgglad retrostil i hennes rum.

Sedan dess har uttrycket förändrats och ytterligare en dotter, Edda, nu tre år, har tillkommit. De båda barnrummen går i grått och milda pasteller. Stilen är Elins, men barnen har hakat på längs vägen. De får vara med och bestämma, men bara till en viss gräns.

– De är nog lite hjärntvättade. Indra ville först ha ett ”Monster High”-rum i knallcerise. Jag anade att hon skulle ledsna på det, så vi försökte hitta en kompromiss, berättar Elin.

Förhandlingarna pågick ett halvår och under tiden hade hon hunnit tröttna på ”Monster High”.

– I stället sa hon att hon ville måla grått - precis som jag hoppades på - så jag skyndade mig och köpte färg innan hon hann ångra sig igen!

Väggarna målar hon inte om så ofta, men möblerna byts ut och görs om lite då och då. I Eddas rum står ett antikt vitrinskåp som Elin målat om och dekorerat med dekorplast.

– Skåpet var brunt från början och kändes lite för ”vuxet”. Jag hittade en färgskvätt här hemma och lite överbliven dekorplast - som precis räckte. När jag kommer på en idé måste jag genomföra den samma sekund. Det finns ingen tid för att planera inköp – jag bara sätter igång.

Att inreda väldigt långsiktigt i barnrummen kan enligt Elin vara en utmaning. I takt med att de växer ändras både behov och smak. Men hon tycker att det är så roligt att hon gärna förändrar med jämna mellanrum ändå. I stället försöker hon tänka hållbarhet genom att köpa begagnat och utnyttja överbliven färg. Då sparas både plånbok och miljö.

Genom hennes jobb som inredningsstylist har hon också möjlighet att hämta inspiration. Det mörkgrå taket i Indras rum var en idé som egentligen var tänkt till ett stylistuppdrag och som Elin tog med sig hem. Nu är taket och väggarna målade i samma grå nyans.

– Jag gillar att ha en neutral färg på väggarna, då kan man förändra rummet enkelt genom att måla om en möbel. Fast nu är jag faktiskt sugen på att måla om hela Eddas rum i blått!

Elins 5 tips för barnrummet

1. Måla taket, det blir genast mysigare och mer ombonat och så kan man sätta upp stjärnor så att det blir en stjärnhimmel.

2. Gör sängplatsen mysig, med sänghimmel eller draperier som man kan dra för.

3. Tänk över förvaring och möblering, det ska vara enkelt att leka och barnen ska själva kunna nå allt de behöver. Ha leksakerna i barnens höjd och fina saker där de inte når. Sedan får det ju gärna vara lättstädat också.

4. Vimplar gör jättemycket för barnrummet och det finns både fina färdiga att köpa samtidigt som det är superenkelt att göra en själv.

5. Satsa på en gosig matta, barn leker ju helst på golvet.

Elin Wallin

Ålder: 33 år.

Familj: Sambon Jonas, 36 år, och barnen Indra, 7 och Edda, 3 år.

Bor: I kedjehus i Vendelsö, utanför Stockholm.

Gör: Inredningsstylist och bloggare på Studioelwa.se.