Sofia Stolpe pratar med växterna - den stora Faluvåningen är inredd med över 80 gröna växter

Sofia knipsar loss några skott från palettblomman som tar upp ett helt fönster.

- Vill ni ha? För ett år sen var den här blomman bara ett litet skott, men den bara växer, säger Sofia.

– Jag gillar att använda frön från frukter och växter omkring oss. Det är ett tänkesätt som jag tar med mig i mitt arbete på förskola, där vi följer årstiderna och ser växterna gro från frö till planta. Vi planterar frön i glasburkar så att man ser rötterna växa, sen får barnen plantera ut och sköta om sina egna plantor. Förutom att barnen är engagerade i och fascinerade av processen, följer också kunskaper i omhändertagande och varsamhet – växterna bidrar också med annan viktig livskunskap.

Sofia har varit fascinerad av växter sedan barndomen.

– Jag lekte ofta med mina gubbar och dockor i blomkrukorna, i skuggan av blombladen, säger Sofia och skrattar.

LÄGENHETEN ETT BLOCKETFYND

Sofia och Oskars paradvåning från 1769 är 195 kvadratmeter. Det är närmare fyra meter i takhöjd och våningen har genomgående vackra pardörrar.

- Vi hade en fantastisk tur när vi hittade den här lägenheten. Den låg på Blocket och vi trodde inte våra ögon när vi kom på visningen, säger Sofia.

Några 200 kvadratmeter behöver de inte i nuläget, utan lägenheten fungerar som ett kollektiv. Den gemensamma nämnaren för alla som bor i här idag är att de är musiker. Instrument finns i varje rum. Oskar har dock hyrt en lokal på Falu Studentkår, där han placerat flygeln som han har till låns. Flygeln tar ensam upp ett helt rum. Kåren, Faluns gamla stadshotell, ligget ett stenkast från hemmet, så han kan spela närhelst andan faller på.

DALARNA FÖR KÄRLEKENS SKULL

Sofia kommer från Österbotten i Finland och kom till Falun på grund av kärlek. Det föll sig så att även hennes yngre bror Johan, som är den andra delen av Sofias band Pole Siblings, träffade en kulla. Syskonen flyttade till Dalarna med bara någon månads mellanrum.

- Jag hade bott i Sverige förut, men blev förälskad i Dalarna. Det handlar både om stället som sådant men också om människorna. Det var så hemtamt, jag brukar säga att det är Sveriges Österbotten, säger Sofia som rotat sig i Falun och ämnar att stanna för gott.

- Det är otroligt skönt att ha min bror i stan, bara två kvarter bort. Vi är nära och kan alltid steppa upp och in för varann om det behövs. Johan fångar mig alltid. Självklarheten i det är en stor trygghet.

OGLÖMORÖST TURNÉLIV

Oskars band Francis släppte ett nytt album i våras och har nyligen varit ute på turné och spelat i Tyskland.

- Det är en stor marknad och där har vi spelats en del, både på de stora radiostationerna och på studentradio, så vi kommer att åka dit en sväng igen under hösten, säger Oskar.

Några fans är trogna och kommer till nästan varenda spelning de gör.

Livet på turné är sällan så glamouröst. Under senaste turnén spelade Francis bland annat i en bunker från andra väldskriget.

- Stället var helt fullt av grafitti och klubben drevs av ett anarkistgäng. Boendet arrangören erbjöd var snarast en kvart, så vi sov för säkerhets skull ovanpå lakanen med kläderna på. Vi blev erbjudna att servera oss själv fritt från kylen, som vid inventering innehöll en öl och en 3,5 kilos ost. Oskar ler vid minnet.

- Vår sångerska Petra Mases ammade fortfarande sin lilla dotter när vi var på turnén. Som tur var hade hon checkat in på hotell med sin partner.

BRED REPERTOAR

Oskar är också med i storbandet Stig Nils Little Big Band., ett tiomannaband som spelar "favoriter i repris": pop, Beatles och rock.

Dessutom har han ett soloprojekt, faktum är att han redan har en skiva klar.

- Jag spelade in den i Leksands kyrka redan 2012. Men jag ruvar på den ett tag till. Det känns tryggt att den ligger där, men sanningen är att jag kanske är lite feg. Här är jag bara Oskar, är inte en del av ett band. Det är svårare att ta plats när det bara handlar om mig.

Pole Siblings håller på att färdigställa sitt nya album. Inspelningen ägde rum i Björka bystuga i Gagnefs kommun i somras och nu ska materialet efterbearbetas. Producent är Petter Winnberg, som också är basist i Amason.

- Det är kul att bjuda in andra i skapandeprocessen, vi har kört länge Johan och jag, nu blir det mer beats och elektroniska inslag till vårt sound. Så vi nappade när vår vän Amanda Bergman föreslog att vi borde använda Petter. Målet är att bli färdiga med det arbetet i höst och att släppa plattan i vår, säger Sofia.

Albumet har starka influenser från syskonens senaste år, som inneburit en del motgångar. Både Sofia och Johan har gått igenom separationer och deras far gick bort i cancer för ett år sedan.

- Det är terapeutiskt att konkretisera känslor tillsammans, känslor som vi delvis delar. En av låtarna No va he bra framförs på finlandssvenska och fokuserar på delar av barndomen som var ljus. Andra låtar är mörkare - alla aspekter av barndomen får plats. Vår musik är ett avtryck av en känsla. En påminnelse om att, just ja, så kände jag då, säger Sofia.

Sofias far var också musiker och musiken har varit närvarande hela hennes liv.

- Men jag är inte en sån som får rysningar om en gitarr är felstämd, jag hör det knappt utan bara kör på. Det är väl det igen, musiken som en helhet och en känsla snarare än perfekta arrangemang.

Ett gult trähus, en bil som ljus/Vi åkte från Vasa/En sommarkväll på riksåttan/He va ju vår saga/Slumra ner i broschans famn/Vakna upp i Åbo hamn/Oljan över pappas hand/Kaptenen blickar in/Förlåter min familj igen/No va he bra/He vi fick ha

Roliga växter att ta sticklingar av

Elefantöra - stoppa ner stickligen i vatten, de får snabbt rötter och är sen bara att plantera. Mycket vatten vill de ha!

Palettbladen får snabbt rötter när du sätter dem i vatten (eller så sätter du ner dem direkt i jorden!). Beroende på hur mycket sol de får, har de olika färg. Mer åt det lita om den får mycket sol, den blir grönare i skuggläge.

Doktor Westerlund . Ta en topp och plantera sticklingarna direkt i jord. Förökas enklast under försommaren. Anses ha god effekt mot många medicinska åkommor, såsom illamående, dålig blodcirkulation, inflammationer, eksem, acne och liknande. Ha dem i sovrummet!

För att plantera avokado, lägg kärnan halv täckt i vatten. Det kan ta veckor, ja månader innan skottet tittar upp ur kärnans topp, ge inte upp för tidigt! När den väl börjat växa går det sedan ganska fort.

Citronplanta. Plantera fröet från en ekologisk citron runt 2 cm ner i jorden . Täck med plastfolie för att hålla fröet varmt och fuktigt. Låt aldrig jorden torka ut. 3 veckor kan det ta innan du ser ett resultat.

Bästa fyndtips

Var på upptäckshumör!

Ta en bilpromenad ut på landsbygden och följ skyltar, kolla småannonser i tidningen.

Var också nyfiken på säljarna som påfallande ofta verkar gilla att dela med sig av sina livshistorer.

Smultronställen:

PMU Falun

PMU Leksand

Enstaka loppisar, bland annat på Lilltorpet i Falun

Gårdsloppisar – på en gårdsloppis i Svärdsjö i somras gjorde jag fantastiska fynd! Tre gårdar hade gått ihop och rensat de gamla ladorna. En dröm för en loppisentusiast!

SOFIA STOLPE, 33 år

Gör: Musiker i bandet Pole Siblings och förskollärare i Falun

Utbildning: Fotografi på Mullsjö Folkhögskola, förskollärare Dalarnas högskola

OSKAR BOND, 29 år

Gör: Spelar keys i Francis

Utbildning: Musikstudier på Birka folkhögskola och Skurups folkhögskola

