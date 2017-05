SVT-aktuella äventyraren Melissa Miller bor i kappsäck

För Borlängetjejen Melissa Miller är äventyr livet.

När vi hälsar på är hon nyss hemkommen från en skidresa där hon jobbat som äventyrsguide i Österrike. Hon ska bara packa om väskorna och dra vidare mot nya äventyr, den här gången expeditioner på Island.

TV: Hemma hos Melissa som mest bor i kappsäck och gärna hänger i gympasalen

Melissa är känd för tv-tittarna för produktioner som Robinson och Bachelor. Hon har också medverkat i den tv-sända ungerska äventyrstävlingen Spartan-X.

På Lillsveds idrottsfolkhögskola på Värmdö utanför Stockholm läser Melissa idrott och hälsa under ett år. Den anrika gamla skolan ligger vackert vid Mälarens strand och erbjuder eleverna fantastika omgivningar att bo, studera och idrotta i.

– Jag har ett litet rum men jag har världens bästa tomt, säger Melissa. Jag älskar att ha så här nära till naturen.

Efter studierna funderar Melissa på att arbeta med fitness och hälsa eller så vill hon bli brandman. Men intressanta erbjudanden från olika håll efter tv-produktionerna har dykt upp och Melissa har inte bestämt sig riktigt ännu för vad hon ska satsa på.

– Det kan nog bli så att jag lägger brandmansplanerna på hyllan ett tag till, säger hon.

– Tv-programmen har absolut öppnat några dörrar för mig inom media. Nu gäller det att spinna vidare på de möjligheterna och göra smarta val, säger Melissa.

– Jag kommer aldrig ställa upp i Paradise hotel eller Ex on the beach – det har jag lovat mamma! säger Melissa och skrattar högt.

Mellan studierna är hon ute och reser mycket och jobbar runt om i Europa.

Melissa bloggar och vloggar (video-bloggar). Det är bland annat det som finansierar hennes resor.

– Jag har precis fått möjlighet av min bloggportal Isilife att börja vlogga och jag kommer att resa runt i Europa med en videokille som hjälper mig att filma och spela in äventyrsprogram som ska visas på min You tube-kanal.

Första äventyret är på Island där hon ska ut på olika turer och expeditioner. Samt spela in reklamfilmer för företag.

Rummet som är hennes fasta punkt just nu är spartanskt inrett med elevhemmets möbler. En säng, en fåtölj, ett skrivbord, en lampa och en stol. Det enda som är Melissas eget är lakanen, en skidhjälm och resväskan.

– Jag tänker ju ta hit lite egna gardiner, tavlor och foton och göra det lite mera personligt. Men jag har en skön säng och mina vänner här, egentligen behöver jag inte mer.

Hemma är fortfarande mest hemma hos mamma i Borlänge där familjen och hennes hund finns.

Hon jobbar en del i Dalarna också, som äventyrguide i Tuna Hästbergs gruva. Där hon guidar hisnande turer i berget på Via ferrataleder, där man med klättersele och lina tar sig fram på vajrar.

– Ramlar man utan sele längst de lederna så kan man dö, har man selen på sig, som alla gäster har, så kissar man kanske lite i byxan om man faller, men man klarar sig, säger Melissa.

Förutom sitt studentrum har Melissa tillgång till ett gemensamt kök och ett uppehållsrum på skolan.

Men allra helst hänger hon i idrottssalen. Bokstavligen.

– Ja, jag brukar hänga här i ringarna och apa mig. Både på idrottslektionerna och på fritiden, säger Melissa.

Sedan vi hälsade på Melissa på elevhemmet har hon precis hunnit komma hem efter expeditionerna på Island.

Och väskorna är redan packade igen för nästa äventyr.

– Det är riktigt spännande, men än så länge får jag inte säga någonting mer än att jag ska iväg på ett TV-äventyr utomlands och att det kommer att visas på SVT sedan, säger Melissa.

Tittarna får vänta ett tag till. Men för henne började det äventyret för några dagar sedan. 29 april lyfte Melissa mot nya utmaningar.

Mer om Melissa:

Se Melissas vloggar om äventyren på hennes You tube-kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCPr8xGPxkwsr_OWzAqvYF2g

Blogg: www.melissamaja.com