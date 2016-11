Villa i Ope såld för över 4,6 miljoner – se listan med de senaste fastighetsaffärerna

RAGUNDA KOMMUN

Korsåmon 137

Korsåmon 1:5

Såld: 2016-08-23

Pris: 50 000 kr

Taxv: 95 000 kr (2015)

K: Jakobsson, Helena Maria

S: Andersson, Jan Allan

Mårdsjön 281

Mårdsjö 1:30

Såld: 2016-10-03

Pris: 860 000 kr

Taxv: 494 000 kr (2014)

K: Lindmark, Brittmarie och Dikby, Börje Erik

S: Ekbom, Maria Del Carmen

Oppstuvägen 14

Stugubyn 3:97

Såld: 2016-09-27

Pris: 420 000 kr

Taxv: 407 000 kr (2015)

K: Bengtsson, Anna Maria och Backström, Kjell Robert

S: Ingo, Jarl Håkan

BRÄCKE KOMMUN

Sösjö 187

Bräcke Sösjö 2:63

Såld: 2016-09-23

Pris: 80 000 kr

Taxv: 48 000 kr (2015)

K: Jonsson, Maria Irene och Pettersson, Olof Gunnar Torbjörn

S: Pettersson, Per Age

Norrvägen 2G

Västanede 3:241

Såld: 2016-08-25

Pris: 200 000 kr

Taxv: 128 000 kr (2015)

K: Gerbeshi, Besart

S: Persson, Jan-Erik

Lund 1:47

Hällesjö 525

Bräcke Lund 1:48

Såld: 2016-07-21

Pris: 250 000 kr

Taxv: 101 000 kr (2015)

K: Ohlzon, Karl Hasse och Jonsson, Lena Elisabeth

S: Gerlich, Anna Märta Agneta och Heikkilä, Karl Erik

Höviken 160

Höviken 2:18

Såld: 2016-10-14

Pris: 2 475 000 kr

Taxv: 405 000 kr (2014)

K: Ligendza, Catarina Elisabet och Ligendza, Klaus-Peter

S: Jonasson, Vivan Marie och Jonasson, Karl Ivar Anders

Hantverksvägen 2

Ansjö 3:127

Såld: 2016-10-15

Pris: 100 000 kr

Taxv: 127 000 kr (2015)

K: Wojciechowicz, Józef

S: Frändén, Annika Margaretha

KROKOMS KOMMUN

Waplans Väg 13

Smedsåsen 1:149

Såld: 2016-10-14

Pris: 1 600 000 kr

Taxv: 659 000 kr (2015)

K: Hammarberg, Bo Jerry och Sellén, Erica Therese

S: Vikström, Petra Vivi Gabriella och Vikström, Björn Roger

Lungret 214

Ytterån 1:91

Såld: 2016-09-30

Pris: 1 150 000 kr

Taxv: 518 000 kr (2014)

K: Andersson, Björn Johan

S: Acker, David Sebastian André och Wänseth, Mona Maria

Badvägen 3A

Slätten 1:17

Badvägen 3

Krokom Slätten 1:37

Såld: 2016-10-21

Pris: 320 000 kr

Taxv: 50000 (2015), 229000 (2014)

K: Andersson, Pär Niklas Anders

S: Berglund, Kjell Mikael Jonas

STRÖMSUNDS KOMMUN

Wilsongränd 1

Ströms-näset 1:307

Såld: 2016-10-20

Pris: 1 020 000 kr

Taxv: 491 000 kr (2015)

K: Rickardsson, Per Tony

S: Backlund, Barbro Linnea

Håkafot 435

Håkafot 1:44

Såld: 2016-09-01

Pris: 400 000 kr

Taxv: 171 000 kr (2015)

K: Amdal, Vigdis Beate

S: Ströbakk, Solfrid och Ströbakk, Ove

Tåsjö 1:232

Strömsund Tåsjö 1:27

Viken 325

Strömsund Tåsjö 1:29

Såld: 2016-08-01

Pris: 250 000 kr

Taxv: 374 000 kr (2014)

K: Ingebrigtsen, Charlotte Christina och Sjödin, Stig Filip

S: Ingebrigtsen, Ester Margit

Lagmansgatan 13

Järven 2

Såld: 2016-10-17

Pris: 1 015 000 kr

Taxv: 412 000 kr (2015)

K: Hansson, Stefan

S: Sandström, Maj-Britt Teresia

ÅRE KOMMUN

Årevägen 43B

Åre prästbord 1:122

Såld: 2016-10-17

Pris: 2 000 000 kr

Taxv: 844 000 kr (2015)

K: Hoppe, Ernst Patrik

S: TPS Fastigheter AB

Dalen 1:113

Såld: 2016-10-01

Pris: 725 000 kr

Taxv: 351 000 kr (2015)

K: Lundkvist, Nicholas Curt-Erik och Lundkvist, Åsa Birgitta

S: Edsåsdalens Tomtutveckling Handelsbolag

Ängarna 330

Lien 1:17

Såld: 2016-04-29

Pris: 1 900 000 kr

Taxv: 1 068 000 kr (2015)

K: Johnson, Ulf Harry och Johnson, Åsa Kristina

S: Aina Alice Bäcklunds dödsbo

Gottfridsväg 5

Lien 2:65

Såld: 2016-07-27

Pris: 4 500 000 kr

Taxv: 2 458 000 kr (2015)

K: Nilsson, Dan Olow och Thelin, Kurt Håkan

S: Karlin, Stig Erik

Byvägen 69A

Stamgärde 7:1

Såld: 2016-10-21

Pris: 3 000 000 kr

Taxv: 1 343 000 kr (2016)

K: Svartberget Fastigheter AB

S: Silverstaden Fastighetsutveckling AB

Gufassvägen 7

Myckelgård 10:1

Såld: 2016-10-24

Pris: 700 000 kr

Taxv: 381 000 kr (2015)

K: Andersson, Jack Harley Henry och Arvidsson, Julia Elin Maria

S: Lundqvist, Ulla Maj

Åre-svedje 1:363

Såld: 2016-05-23

Pris: 675 000 kr

Taxv: 602 000 kr (2015)

K: Drewert, Lars Michael

S: Åre Real Estate AB

Så 13:2

Såld: 2016-07-14

Pris: 854 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Additional Venture Holding Sweden AB

S: Hansson, Per Bo Jörgen och Hansson, Minna Marketta

Hammarnäs 7:69

Såld: 2016-08-17

Pris: 850 000 kr

Taxv: 323 000 kr (2015)

K: Lindborg, Sara Maria och Jakobsson, Bror Thore André

S: Höglekardalens semesterby AB

BERGS KOMMUN

Klövervägen 20

Bergsviken 1:35

Såld: 2016-10-10

Pris: 600 000 kr

Taxv: 401 000 kr (2015)

K: Lundbom, Pernilla Elisabeth

S: Lars Erik Ingemar Sundelins dödsbo

Minkvägen 2

Klövsjö 5:178

Såld: 2016-10-14

Pris: 1 080 000 kr

Taxv: 469 000 kr (2015)

K: Hansson, Hans Peter

S: Ågren, Eva Gunilla

Galhammar 136

Galhammar 4:32

Såld: 2016-09-19

Pris: 150 000 kr

Taxv: 92 000 kr (2015)

K: Aliri, Anna Angelina

S: Störvold, Karin Anneli

Järven 11

Ljungdalen 5:59

Såld: 2016-10-21

Pris: 915 000 kr

Taxv: 378 000 kr (2015)

K: Jönsson, Carly Melissa och Jönsson, Per Marcus

S: Dahl, Lars Kristian Teodor och Dahl, Lars Erik Åke

Björnen 5

Ljungdalen 5:67

Såld: 2016-10-17

Pris: 720 000 kr

Taxv: 468 000 kr (2015)

K: Hamrin, John Örjan och Hamrin, Åsa Margareta

S: Andreasson, Karin Teres

Osvallen 836

Storsjö 9:16

Såld: 2016-09-23

Pris: 75 000 kr

Taxv: 45 000 kr (2015)

K: Östlund, Jimmie Love Kurt Roland

S: Östlund, Kurt Göran

HÄRJEDALENS KOMMUN

Bergarvägen 8

Härjedalen Funäsdalen 42:19

Såld: 2016-10-13

Pris: 2 015 000 kr

Taxv: 1 684 000 kr (2015)

K: Holmgren, Hanna Josefine Sun Mee och Kristiansson, Björn Walter

S: Lindberg, Lars Daniel

Björnrike

Björnvallsvägen 24

Vemdalens kyrkby 43:539

Såld: 2016-10-18

Pris: 1 200 000 kr

Taxv: 669 000 kr (2015)

K: Oberpichler, Claes Rickard och Wettermark, Ingela Vivi Jana Barbro

S: Sunfrost AB

Björnrike Sersåstigen 7

Vemdalens kyrkby 43:45

Såld: 2016-10-17

Pris: 2 300 000 kr

Taxv: 1 627 000 kr (2015)

K: Strömberg, Anna Kristina och Lindström, Björn Stefan

S: Sundberg, Jan Sune och Sundberg Hägglund, Iréne Inga-Lill

Lunkebovägen 20

Funäsdalen 43:48

Såld: 2016-10-12

Pris: 8 100 000 kr

Taxv: 2 519 000 kr (2015)

K: Kleberg, Jonas Olof Gillis och Kleberg, Eva Charlotte

S: Sörman, Rickard Samuel och Sörman, Åsa Pernilla

Ångevägen 20

Viken 48:8

Såld: 2016-10-20

Pris: 450 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Trygg, Karl Ove Kristian och Andersson, Sara Zofia

S: Olsson, Kerstin Birgitta och Hamrén, Karin Barbro och Henrixon, Ester Gunilla och Inger Perssons dödsbo

Jämtlandsgatan 40

Bocken 2

Såld: 2016-10-26

Pris: 250 000 kr

Taxv: 385 000 kr (2015)

K: Kichi, Zidou Ali

S: Johansson, Swen Fredrik och Blomberg, Helena Ingegerd

Östervallen 100

Messlingen 1:99

Såld: 2016-10-26

Pris: 240 000 kr

Taxv: 259 000 kr (2015)

K: Lindelöw, Björn Rasmus

S: Bildmakarna Berg AB

Uppvallen Björnen 3

Lofsdalen 26:259

Såld: 2016-10-14

Pris: 1 310 000 kr

Taxv: 787 000 kr (2015)

K: Jansson, Mats Ingvar

S: Östberg, Jan Olof och Östberg, Madeleine Elisabeth

Sjömarksvägen 15

Lofsdalen 25:9

Såld: 2016-10-17

Pris: 1 010 000 kr

Taxv: 502 000 kr (2015)

K: Hansen, Kristina Marie och Hansen, Björn-Håkon

S: Mickels, Irene Margareta

Lofsdalen 2:11

Såld: 2015-09-13

Pris: 4 500 000 kr

Taxv: 6346000 (2016)

K: Liljedahl, Kjell Gunnar

S: Jonsson, Per Mattias och Jonsson, Per Gunnar och Jonsson, Per Anders Harald och Jonsson, Lina Kristina

Hovärken K 18

Lofsdalen 4:61

Såld: 2016-10-20

Pris: 2 050 000 kr

Taxv: 748 000 kr (2015)

K: Bengtsson, Annelie Christina

S: Udesen, Lena Elisabet och Udesen, Per

Uppvallen Älgen 2

Lofsdalen 26:201

Såld: 2016-09-01

Pris: 1 340 000 kr

Taxv: 786 000 kr (2015)

K: Nickolaus, Olaf

S: Lindén, Birgit Kristina och Lindén, Lars Erik Johan

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Bergsgatan 33

Östersund Ombudsmannen 13

Såld: 2016-10-07

Pris: 2 250 000 kr

Taxv: 1 805 000 kr (2015)

K: Wennberg, Lars Johnny

S: Lundström, Bo Göran

Torvollsvägen 64

Ope 3:17

Såld: 2016-10-24

Pris: 4 650 000 kr

Taxv: 2 940 000 kr (2015)

K: Edling, Katja och Edling, Sten Krister

S: Gabrielsson, Titimas

Hebe 1

Såld: 2016-07-26

Pris: 10 890 000 kr

Taxv: Redovisas ej

K: Sjöbodarna 4 i Östersund AB

S: Östersunds kommun

Norrgårdsvägen 52

Söre 2:136

Såld: 2016-09-30

Pris: 2 000 000 kr

Taxv: 958 000 kr (2015)

K: Semb, Karl Axel Peter och Forsberg, Lisa Anna Maria

S: Persson, Karin Helen och Persson, Erik Göran

Slandrom 185

Slandrom 1:51

Såld: 2016-10-18

Pris: 2 600 000 kr

Taxv: 919 000 kr (2015)

K: Bogg, Margareta Elisabet och Lindé, Sven Göran

S: Hermansson, Dagmar Viola

Centrumvägen 51

Brunflo-änge 1:98

Såld: 2016-09-30

Pris: 1 100 000 kr

Taxv: 1 019 000 kr (2015)

K: Nordqvist, Anton Vincent

S: Petersson, Erik Magnus

Nygatan 31

Brunflo-backen 1:111

Såld: 2016-10-07

Pris: 2 200 000 kr

Taxv: 901 000 kr (2015)

K: Berglund, Bengt Tobias och Blidberg, Maja Sofia

S: Kristoffersson, Mats Börje och Kristoffersson, Siv Monica

Tallåsvägen 6A

Minken 1

Såld: 2016-10-14

Pris: 2 200 000 kr

Taxv: 1 008 000 kr (2016)

K: Bostadsrättsföreningen Minken 1 i Östersund

S: Tallåsvägen Fastighet AB

Skrakvägen 16

Kartpapperet 4

Såld: 2016-09-30

Pris: 2 700 000 kr

Taxv: 1 399 000 kr (2015)

K: Granlöv, Hans Erik Rickard och Fahlén, Jenny Christina

S: Ögren, Lars Erling och Ögren, Thory Birgitta

Torvalla 2:14

Såld: 2016-10-12

Pris: 2 800 000 kr

Taxv: 1404000 (2014)

K: Wiberg, Claes Sven

S: Morén, Jan Christer och Morén, Sten Örjan och Morén, Evy Viola

Tallåsvägen 6A

Minken 1

Såld: 2016-10-13

Pris: 2 200 000 kr

Taxv: 1 008 000 kr (2016)

K: Tallåsvägen Fastighet AB

S: Hackgården Bygg och Fastigheter AB

Digernäs 831

Fannbyn 6:30

Såld: 2016-09-30

Pris: 595 000 kr

Taxv: 257 000 kr (2015)

K: Grande, Björn Marcus och Grande, Ida Josefin

S: Persson, Per Niklas

Södra Åsvägen 19

Rallaren 4

Såld: 2016-10-18

Pris: 2 175 000 kr

Taxv: 1 954 000 kr (2015)

K: Rickardsson, Lars Marcus

S: Lindström, Sven Åke

Stallvägen 16

Körsvennen 16

Såld: 2016-10-25

Pris: 2 425 000 kr

Taxv: 1 357 000 kr (2015)

K: Molin, Anna Gunhild Sofia och Molin, Mats Peter

S: Andersson, Olof Folke och Andersson, Ingrid Kristina

Källa: Lantmäteriet