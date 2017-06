Sprint i storm på fjälltopp

Stormvindarna till trots, så kunde Idrsprinten avgöras i den oskyddade terrängen på Idre Fälls topp, där sprinten numera avgöras.

I damernas elitklass blev det dubbelt Storvik med systrarna Johanna och Jennie Börjesson Eriksson som etta respektive tvåa före OK Milans Josefin Erlandsson. Bästa dalatjej blev Dalportens Cajsa Grape på en tionde placering.

I herrarnas elitklass var Fredrik Bakkman endast fem sekunder före Daniel Attås.

– Jag får vara nöjd med resultatet, summerade Fredrik, som för första gången sprang sprinten på fjällets topp.

– Jag har varit med här för kanske tio år sedan, men då fanns inte sprinten, säger Fredrik.

Idre veckan i orentering fortsätter nu med Idre 3-dagars.

2017-06-26 Idresprinten

D21, 2 200 m: 1) Johanna Börjesson Eriksson, Storviks IF, 17.55, 2) Jennie Börjesson Eriksson, do, 19.20, 3) Josefin Erlandsson, OK Milan, 19.44, 6) Ellinor Eriksson, OK Tisaren, 20.30, 9) Susanne Eriksson, OK Milan, 23.21, 10) Cajsa Grape, Dalaportens OL, 23.25, 14) Mirjam Dalén, Sala OK, 29.15.

H21, 2 500 m: 1) Fredrik Bakkman, IFK Göteborg, 15.03, 2) Daniel Attås, OK Tisaren, 15.08, 3) Gustav Hindér, do, 16.54, 5) Håkan Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna, 17.21, 6) Oskar Andrén, OK Tisaren, 17.33, 7) Per Eklöf, OK Milan, 18.19, 9) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 18.45, 13) Niklas Löwegren, Stora Tuna OK, 19.40, 14) Mathias Nyström, Norbergs OK, 19.46, 17) Mattias Karlsson, Malungs OK Skogsmårdarna, 20.34, 18) Tomas Hallmén, OK Tisaren, 20.35, 21) Benjamin Näslund, Skogslöparna, 21.37, 27) Anton Hallor, OK Tisaren, 24.44, 28) Emil Alexandersson, Stora Tuna OK, 25.11, 30) Joel Börjesson Eriksson, Storviks IF, 32.06.

D18, 2 000 m: 1) Tindra Jernström, Avesta OK, 18.00.

H18, 2 200 m: 1) Fredrik Hamrefors, Västerås SOK, 14.55, 6) Josef Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 19.10, 9) Sixten Törnqvist, Västerås SOK, 23.29, 10) Samuel Jonasson, Älvdalens IF OK, 32.43.

D16, 1 900 m: 1) Tilda Östberg, Stora Tuna OK, 15.45, 2) Elin Edström, Härnösands OK, 16.49, 3) Amelie Josefsson, Skogslöparna, 19.53, 4) Tilde Engberg, Härnösands OK, 21.24, 6) Lilian Palm, HJS-Vansbro OK, 25.42, 7) Emelie Wiberg, Skogslöparna, 27.44, 8) Smilla Sandström, do, 27.49, 10) Elsa Forsgren, Västerbergslagens OL, 37.50, 11) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 54.11.

H16, 2 000 m: 1) Aron Östangård, Gamleby OK, 16.03, 2) Isac Eriksson, OK Nolaskogsarna, 17.36, 3) Seth Borglund, Härnösands OK, 18.30, 5) Albin Kårén, Sundsvalls OK, 23.42.

D14, 1 400 m: 1) Lisa Swartz, OK Orion, 13.40, 3) Elin Bryggar, Grycksbo IF OK, 16.38, 4) Saga Mattsson, Dalaportens OL, 18.51, 5) Linnea Fridolfsson, Stora Tuna OK, 21.29, 8) Alicia Bergkvist, Västerbergslagens OL, 42.14.

H14, 1 400 m: 1) Linus Vernström, Ronneby OK, 9.59, 5) Rasmus Söderberg, Gävle OK, 13.53, 10) Vilgot Wennblom, Hagaby GoIF Örebro, 16.22, 11) Elias Söderlund, Skogslöparna, 18.17, 12) Jonatan Hälldal, do, 20.24, 13) Anton Fors, HJS-Vansbro OK, 22.29, 15) Linus Sjödén, Älvdalens IF OK, 37.50.

D12, 1 600 m: 1) Emma Zettervall, Karlskrona SOK, 14.02, 2) Alva Eliasson, Sundsvalls OK, 17.04, 5) Sofie Karlsson Holmer, IFK Mora OK, 18.32, 9) Ella Fridolfsson, Stora Tuna OK, 32.35, 11) Lovisa Bylund, Fagersta OK, 38.54.

H12, 1 600 m: 1) Max Österberg, Gustavsbergs OK, 13.54, 4) Liam Hälldal, Skogslöparna, 16.20, 10) Lucas Söderberg, Gävle OK, 18.33, 15) Axel Hejdenberg, do, 22.17, 16) Karl Forsgren, Västerbergslagens OL, 24.31, 18) Arvid Jonforsen, Hallstahammars OK, 29.27, 19) Oscar Lennell, Strängnäs-Malmby OL, 29.29, 20) Axel Gräfnings, Grycksbo IF OK, 30.49, 21) Felix Slagbrand, Västerås SOK, 42.24, 22) Willgott Svedjerot, Gävle OK, 57.46.

D10, 1 400 m: 1) Viola Holmström, OK Ravinen, 16.06, 5) Ellen Forsgren, Västerbergslagens OL, 26.28.

H10, 1 400 m: 1) Martin Nilsson, Skogslöparna, 11.58, 2) Herman Eliasson, Sundsvalls OK, 13.02, 6) André Bergkvist, Västerbergslagens OL, 19.02, 7) Isak Stinessen, Dalaportens OL, 20.14.

JK40, 4 100 m: 1) Rassmus Andersson, OK Linné, 25.13, 2) Kent Ohlsson, Södertälje-Nykvarn OF, 25.47, 3) Oskar Sandberg, Malungs OK Skogsmårdarna, 26.35, 4) Gustav Hindér, OK Tisaren, 27.08, 5) Per Eklöf, OK Milan, 28.21, 6) Tomas Hallmén, OK Tisaren, 29.19, 7) Daniel Attås, do, 29.49, 8) Emil Åberg, OK Kåre, 30.13, 9) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 30.16, 10) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 30.52, 11) Richard Hejdenberg, Gävle OK, 32.34, 14) Fredrik Hamrefors, Västerås SOK, 35.06, 18) Erik Olsson, Gävle OK, 36.41, 20) Oscar Vångell, Ärla IF, 36.52, 22) Per Sundström, Västerås SOK, 38.06, 23) Per Sandberg, Säterbygdens OK, 38.22, 25) Alfred Liljeström, Gävle OK, 38.51, 33) Henrik Hamrefors, Västerås SOK, 40.53, 42) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 43.25, 43) Mats Jönsson, Korsnäs IF OK, 43.42, 45) Hanna Sundström, Västerås SOK, 44.02, 47) Jonatan Söderberg, Gävle OK, 44.14, 48) Isak Berggren, do, 44.16, 50) Mats Lagerblad, IFK Mora OK, 45.31, 51) Pernilla Eriksson, Gävle OK, 45.41, 52) Ulf Hamrefors, Västerås SOK, 45.47, 54) Anna Berggren, Gävle OK, 46.18, 55) Kristin Boman, do, 48.24, 57) Marcus Arnoldsson, Västerås SOK, 48.42, 58) Erik Åberg, Korsnäs IF OK, 49.15, 59) Mikael Nilsson, Skogslöparna, 49.31, 62) Elin Fjellström, KFUM Örebro OK, 52.18, 63) Bo Andersson, Strängnäs-Malmby OL, 53.29, 69) Katarina Sundqvist, OK Kåre, 56.29, 70) Elisabet Elmertoft, Norbergs OK, 57.55, 78) Lotta Larsson, Västerbergslagens OL, 1.41.04.