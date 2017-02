214 iakttagelser rapporterades till UFO-Sverige – Händelsen i Mora oförklarlig

Händelsen i Mora 24 april 2016 är svårförklarad.

– Den klassas som pågående eller under utredning, säger Johan Gustavsson, vid UFO-Sveriges rapportcentral.

– Det ser väldigt konstigt ut, en teori kan vara att det eventuellt handlar om en grupp fåglar, fortsätter UFO-experten.

Se den oförklarliga filmen från Mora.

Händelsen i Mora beskrivs av UFO-Sverige på följande sätt:

"En man befann sig i centrala Mora när han fick se en formation av punktformade föremål som rörde sig över himlen. Han tog då upp sin mobil och filmade föremålen. Observatören uppger att föremålen rörde sig i en rak bana över området och gick i en sydost-nordvästlig färdriktning. Visuellt uppfattades föremålen som runda och gråsvarta med en svart linje i kanten så att den runda konturen på föremålen blev tydligare. Han kunde se föremålen i uppskattningsvis 20 sekunder och befann sig mellan två radhus när han såg föremålen innan de sedan försvann bakom hustaket på det bortre radhuset. Något ljud kunde han inte uppfatta från föremålen".

– Det har jobbats under flera månader med filmen av det som sågs i Mora, berättar Johan Gustavsson.

– Dels har vi försökt få en uppfattning om själva lufttummet men vi har även tagit hjälp av experter när det gäller att analysera filmklippet.

Nicklas Uhr Hedlund filmade de mystiska flygande föremål i Mora.

– Det var det sjukaste jag sett, sade han efter det dramatiska ögonblicket.

– Det var något som flög i formation, fem runda svartgrå diskar som flög i formation. Och de lät ingenting. Jag hann i alla fall få upp mobilen och filma lite grann, berättade han.

Av de rapporter som nådde UFO-Sverige under 2016 via webblats, brev, mejl och telefon var 19 fortfarande under utredning vid årsskiftet. De har därför inte fått en slutlig bedömning när UFO-Sveriges statistik gjordes.

43 av rapporterna saknade tidpunkt, riktning, plats eller liknande vid rapportering och har därför inte bedömts.

Övriga 152 rapporterade iakttagelser bedömdes på följande sätt:

Ifo: 67.

Troligt ifo: 71.

Bluff: 2.

Psykologisk förklaring: 1.

Svårbedömd: 11.

Antal förklarade rapporter: 141.

Antal oförklarade rapporter: 11.

Tror du ni kommer att få ett svar på vad det var mannen såg i Mora?

– Det går nog inte att få ut så mycket mer. Upplösningen på det som filmats är dålig. Finns heller inga referanspunkter så att det går att bedöma avstånd, förklarar UFO-experten Johan Gustavsson.

