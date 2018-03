Vice riksbankschefen besökte länet för att tala om kontanter

När bankerna inte längre hanterar kontanter och när man inte längre kan åka buss, handla kläder eller betala i parkeringsautomaten med sedlar och mynt skapar det problem för många grupper i samhället. För företagare i glesbygd kan det krävas långa resor för att kunna sätta in dagskassan i en bank, om banken överhuvudtaget tar emot kontanterna.

I de nordiska länderna har medborgarna varit väldigt snabba på att ta till sig det teknikskifte som digitaliseringen inneburit, med sina smidiga elektroniska betallösningar. Här har kontantanvändandet sjunkit radikalt de senaste 15 åren.

På många andra håll i världen, som i Tyskland och USA, ökar däremot kontantanvändandet stadigt. Det berättar vice riksbankschef Henry Ohlsson som på måndagen bjudits in till länet av den centerpartistiske riksdagsledamoten Per Åsling.

– Jag tror att svenskar och människor i Norden är väldigt positiva till teknisk utveckling, nyfikna på nya saker. När det kommer möjligheter att betala med telefonen så är det väldigt snabbt att man hänger på. Man har också förtroende för de som håller på att ge ut de här andra nya sätten att betala. På ställen där man har mer skepsis, där fortsätter man gärna med kontanter.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationer för hur man som privatperson bäst rustar sig för kristider ingår att ha kontanter hemma. Men för de lagliga betalningsmedel som Riksbanken ger ut finns ingen lagstiftning som säger att någon är skyldig att ta emot dem.

Frågorna kring en tvingande lagstiftning behandlas just nu i riksbanksutredningen. Tillgången till kontanter ses av många som en viktig fråga, inte minst för besöksnäringen och turismen i länet.

– Riksbanksutredningen ska vara färdig hösten 2019, den lägger ett delbetänkande nu och jag hoppas och förutsätter och utgår ifrån att den regering som sitter efter den 9 september tar tag i det delbetänkande som kommer före valet. Därmed skulle det vara möjligt att vi ser en ny lagstiftning på plats under nästkommande år, säger Per Åsling (C).

Även om svenskarna använder allt färre sedlar och mynt finns i nuläget drygt 51 miljarder kontanter i cirkulation. Vice riksbankschef Henry Ohlsson spår att vi under överskådlig tid kommer att ha kontanter i omlopp.

– Vår inställning är att alla människor i vårt land ska kunna ta ut pengar och sätta in pengar på ett lämpligt och effektivt sätt.

Läs mer: Handelsbanken slutar med kontanter - här är orterna som drabbas