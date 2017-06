Curtis Edwards minns succédebuten i derbyt: "Ärligt talat kände jag bara att jag ville ta mig igenom 90 minuter"

Läs också: Så blev Curtis Edwards "sheriffen" bland fansen: "Väldigt internt – men väldigt roligt"

26 juni 2016 testade Graham Potter Ytterhogdals Curtis Edwards i en träningsmatch mot Djurgården. En dryg månad senare fick han starta i den mest prestigefyllda hemmamatchen för året – Norrlandsderbyt.

– Det var både nervöst och spännande. Det var den största publik jag spelat inför och jag hörde om vad som hände i matchen före och alla var målmedvetna att få ett bra resultat, minns Edwards, som gjorde sitt bästa för att fokusera på sitt spel inför ögonen på drygt 8 000 åskådare på plats.

– Ärligt talat kände jag bara att jag ville ta mig igenom 90 minuter och försöka göra mitt bästa. Det var min första match och jag ville inte sätta för mycket press på mig själv. Jag försökte hålla allt enkelt.

Resultatet blev en klar 4–0-seger följt av starka hyllningar av Edwards efter matchen. ÖFK:s ordförande Daniel Kindberg fick kämpa mot tårarna när han kommenterade den då 22-årige brittens debut efter matchen.

– Det gick helt okej för min första match, säger Edwards själv om sin insats, i vilken han noterades för sin första allsvenska poäng i matchen när han spelade fram Hosam Aiesh till hans första allsvenska mål.

– Jag sparkade nog mest upp bollen och han lyckades förvandla en dålig passning till ett mål.

– Det fanns många ytor att jobba på för mig när jag kom in. Vi hoppas att vi kan få till en repris från förra säsongen, säger målskytten Aiesh, som inte heller var med under bortaderbyt då han var utlånad till Varberg under våren.

Trots att Curtis Edwards minns debuten väl menar han att det inte finns tid att tänka på den inför lördagens drabbning.

– Vi måste glömma den matchen nu. De kommer att vara ute efter oss och spela bra fotboll. Vi måste jobba hårt och får inte underskatta dem.

Rúnar Sigurjónsson, som var en av matchens bästa spelare när Gif Sundsvall vann vårderbyt i fjol, har skickat råd om att spela tufft till sina tidigare lagkamrater.

Curtis Edwards har en klar bild av vad ÖFK i sin tur ska svara med.

– Vi måste bara flytta på bollen. Vi vet att de kommer vara aggressiva, så vi får se till att inte använda för många touch på bollen. Många av oss är i bra form. Om vi kan få Ken (Sema) eller Saman (Ghoddos) i en-mot-en-situationer på kanterna och ha tålamod så kan vi bryta ner dem.

Efter debuten i augusti i fjol har Edwards nu vuxit in till en ordinarie startspelare i ÖFK.

Hur känner du att du har utvecklats sedan debuten?

– Jag har fått bättre självförtroende och tränaren har hjälpt mig att inte oroa mig över misstag lika mycket som jag gjorde när jag kom hit från början. Min fysik och konditition har blivit mycket bättre sedan jag kom hit. Efter matchen mot Sundsvall i fjol kände jag hur hjärtat bultade i bröstet och jag behövde sätta mig ner. Nu tar jag mig igenom matcher lättare.

Edwards ligger tvåa i den interna skytteligan med sina tre mål men har under de senaste matcherna flyttats ner från mittfältet till en högerbacksposition.

– Det håller mig fokuserad på planen. Jag måste hela tiden vara medveten vad som händer runt omkring mig på den positionen. Ett misstag kan innebära ett mål bakåt. Det är en högerbacksposition, men den är mer offensiv och jag trivs bra med det.

– I början av säsongen fick jag inte spela så mycket, men när du får chansen måste du jobba hårt. Just nu tycker jag bara att det är roligt att spela.

Inför lördagens match hoppas Edwards att ÖFK kan avsluta med en seger inför uppehållet och att han själv gör en liknande insats som i fjolårets derby.

– Jag kanske blir sittande igen. Det är inte det värsta som kan hända. Det är ett tecken på att du har gjort jobbet.