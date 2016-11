Årets tränare kan bli Graham Potter. Men det kan också bli Allan Kuhn i Malmö FF eller Rikard Norling i AIK.

Potter är nämligen en av tre nominerade till att vinna Allsvenskans stora pris i kategorin "Årets tränare". Han ledde Östersund till stor succé. En klubb han varit trogen sedan 2011.

Finalisterna har utsetts av en jury i repsektive kategori.

Priset kommer delas ut på torsdag, 17 november, och det hela sänds direkt i C More Sport, TV12 och C More Play.