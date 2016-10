Hårt arbete bakom supporterföreningen Falkarnas succé: "Det är värt allt slit"

Redan inför en vanlig hemmamatch för Östersunds FK är det ett gäng från Falkarna som lägger en del del tid för en bättre stämning på Jämtkraft Arena.

– Oftast försöker vi vara hit kvällen innan och se till så att banderollerna är uppe och flaggorna är fixade. Så att vi inte behöver stressa med det innan match, säger Joakim Castberg, Falkarnas ordförande.

Efter att det tuffa jobbet under matchen med att få fart på hela publiken med sång, klapp och trummor, så blir de också kvar när övriga publiken går hem, för då ska allt plockas ihop.

Men vissa tillfällen blir det ännu mer tid som läggs ner.

– Matcherna när vi gör lite speciella grejer då är det ju mycket planering, det ska beställas och tryckas och allting. Sedan kan det ju vara en lång dag och kväll, dagen innan för att ordna allt. Som det var mot Sundsvall till exempel, det var ett stort projekt, säger Joakim Castberg, men konstaterar en dryg timme innan avspark mot Hammarby i onsdags att det jobbet slog alla rekord – hittills.

Där stod nämligen Falkarna för en stor laserljusshow innan avspark.

– Inget slår det här i tid. Anders Ringfelter, som är huvudansvarig, säger att han lagt över 100 timmar på den här matchen, och det är inte klart än. Sedan har jag och några till lagt väldigt många timmar också, säger Joakim Castberg.

Anders Ringfelter vankar lite nervöst av och an, och har fortsatt många trådar att dra i för att allt ska funka.

– Det har varit sistaminutenfix hela tiden. Att se till så att det släcks rätt och grejer med tekniken här uppe, att de har ljud och vilken kanal den går in på, ringa laserkillarna och dra ny kabel, så man får vara lite alltiallo, säger Anders Ringfelter, som fått tillstånd från såväl Svenska fotbollförbundet, Cmore, som tv-sände av matchen, som flyget, som hade plan på ingång i samma veva som lasershowen skulle braka lös på Jämtkraft Arena.

Arbetet med supertifot drog ut ända in på natten mot onsdagen till och med.

– Vi var ett gäng som var där på tisdagkvällen och jag och Anders var de sista av oss kvar, och vi gick hem vid halv tre på natten. Då satt de dessutom kvar och jobbade de från företaget som vi anlitade, och jag vet inte hur länge de var kvar. Sedan var Anders i gång redan vid 9-tiden i morse och är fortsatt inte klar.

Även att få in de 65 000 kronor plus moms, som det kostade att hyra in laserljus-firman till Hammarbymatchen, krävde en hel del jobb med att sälja in konceptet hos företag och privatpersoner som ställde upp.

Specialarrangemangen är grädden på moset, men Falkarnas grundarbete är det som gör Joakim Castberg mest lycklig och stolt.

– Det värt allt slit. Det är värt hur mycket som helst. Annars skulle man inte göra det. Man har fått mycket cred tillbaks, men framför allt är man ju med om något unikt i Östersund – att bygga en supporterkultur, som inte funnits här tidigare, inte inom fotboll i alla fall, säger Joakim Castberg.

– Vårt mål är ju att få till något som kan leva för alltid. För mina barn som växer upp nu och växer in i ÖFK, för de kommer det vara en naturlig del att det här finns, men det var det inte för oss, inte ens för tre år sedan var det någonting. Bara den känslan är värt allt slit. Att man är med på omstarten av det här.

Han konstaterar att arbetet redan gett resultat. Men att det finns saker att förbättra.

– Det känns som att vi har satt vårt namn på, åtminstone Östersundskartan, de flesta börjar veta vilka Falkarna är nu. Och förhoppningsvis gillar alla det vi gör. Så nu har vi någonting att bygga vidare på inför nästa år.

– Samtidigt är vi alldeles för få. Vi är ungefär 100 medlemmar i föreningen och kanske runt 30 som är aktiva kring matcherna och faktiskt inte så himla många fler som står i den där lilla klacken, Så vi vill ju bli många fler. Potentiellt kan det ju växa hur mycket som helst, så det blir ett litet mål framöver.

Se tv på Falkarnas lasershow som förvandlade Jämtkraft Arena till ett stort disco

Lasershowen visade sig fungera utmärkt som supportertifo, på flera sätt. Dels genom flera tydliga budskap med Falkarnas egna symbol, texten Stå upp för vårt ÖFK som projicerades på planen, men även ljus i både ÖFK:s röda färg, och en välkomnande vink mot gästande Hammarby med gröna strålar.

Dessutom drog det i gång publiken med handklappning direkt från start, vilket följde med in i matchen sedan.

– Ja, publiken var väldigt på direkt och det kändes som många blev överraskade, trots att vi hade lagt ut en del rätt tydliga hintar, säger Anders Ringfelter.

Under matchen har Falkarna flera som alternerar från match till match i de pådrivande rollerna på klackens hemvist, norra ståpaltsläktaren, för att spara lite på resurserna.

Trumslagare vid Hammarbymatchen var Luc Deutschmann, som även annars spelar trummor i ett band, och de tappra klackledarna med megafonerna var nu Alexander Sjöstedt och Ludvig Kålen Eriksson. De sistnämnda står ju mestadels med ryggen mot planen och missar större delen av matchen.

– Att få med allt folk på läktaren är ett jättesvårt arbete. Men det kan man ju förstå till viss del, att gå från att sitta still och tyst och titta på fotboll, till att sjunga och skrika, det är kanske inte ett naturligt steg för alla. Så det tar lite tid, men det kommer steg för steg, fler börjar röra på läpparna och förhoppningsvis märker folk nu inför nästa år att det är kul att stå med i klacken och då kan det säljas årskort på norra stå, säger Joakim Castberg.

Ordförande Castberg konstaterar att Falkarna följer med i samma spår som ÖFK och dess ordförande Daniel Kindberg.

– Vi ser oss lite som ÖFK, som Kindberg säger "lite eljest". Vi har banderoller med budskap, men även de har vi gjort annorlunda. Som det här Rachel-tifot vi hade, det är vi säkert också först med i Sverige, jag tror inte det är så många fruar till tränarna som blivit hyllade så.

– Mot Sundsvall körde vi med Norrlandsbröder och Må bästa lag vinna. Det är väl ingen annan som gör en sådan banderoll, utan det är vanliga hade varit att skriva Hata Sundsvall eller något sådant. Men vi vill tänka lite annorlunda, lite nytt.

Annorlunda var minst sagt lasershowen innan Hammarbymatchen.

– Vilken succé det blev. Allting gick över förväntan. Det stämde jättebra med skisserna och den film vi hade gjort. Man vill bara lägga sig ner och gråta, säger Anders Ringfelter lättat efter att matchen är över – och ÖFK dessutom vunnit 2–0.

Ska du njuta av det här nu då en stund innan nästa galna idé?

– Ja, men vi har en liten grej förberedd redan för Gefle. Men det är klart sedan länge, det behöver vi inte jobba så mycket med, så det blir en kul grej bara, säger Anders Ringfelter och rusar vidare – för allt ska ju plockas undan också innan den hägrande sängen och vilan väntar.