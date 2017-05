Kalabalik i Malmö – tre röda kort när Malmö avgjorde på övertid med en man mindre

Malmö hade de bättre anfallen inledningsvis men ÖFK satte bra press högt uppe i banan. Aly Keita stod för en jätteräddning med solen i ögonen efter slarvig situation som siste man för Papagiannopoulos när Rosenberg lurade bollen av honom. ÖFK erbjöd hemmalaget några gratischanser i början som de dock inte förvaltade. Rosenberg fick läge igen men då blev ÖFK räddade av stolpen. Förtvivlat för Rosenberg och hallelujah-moment för ÖFK. ÖFK som gjorde det bra stundtals nådde riktigt fram till den sista passningen som skulle leda till ett hett läge. Keita gjorde en superhjälteinsats och styrde ännu en boll i ribban. Skulle man fått poäng för ramträffar hade Malmö kunnat skatta sig rika efter första halvlek.

Sen kom Malmö i otakt och hade en massa passningar som gick fel. ÖFK tog sig in i matchen och i takt med att gästerna tog för sig mer så växte känslorna i matchen. Hosam Aiesh drog ner Behrang Safari och i och med det uppstod tumult. Det blev en masskonfrontation där Safari till slut inte kunde hålla fingrarna i styr, bokstavligen och gav Aiesh en örfil. Något som han direkt belv bestraffad för när han fick lämna planen efter ett rött kort. Aiesh klarade sig med ett gult. Malmö som ännu inte hade tappat poäng hemma ännu tvingades gå in i andra halvlek med en gubbe mindre.

– Vi ska hålla mer boll och försöka trycka ner dem i banan, säger Aiesh till Cmore i pausvilan.

– Jag fick en örfil. Om det ska vara rött kort är inte min sak att besluta, jag vet inte vad det står i regelboken, säger Aiesh om utvisningssituationen.

– Utvisningen är ett skämt, säger Pawel Cibicki, till Cmore i paus.

Graham Potter vågade sedan inte ha kvar Aiesh på planen. Istället klev Hopcutt in men i samband med bytessituationen hade Malmö en frispark strax utanför ÖFK:s straffområde och Hopcutt hann bara in och fick se Rosenberg sätta en drömfrispark i Keitas bortre hörn. När sedan Mukiibi fick ge plats åt Bertilsson fick laget en bättre offensiv spets. Men trycket offensivt ökade ganska blygsamt och det var märktes knappt att ÖFK var en man mer. Potter utnyttjade sitt sista byte med ännu en offensiv pjäs när Bobo Sollander fick kliva in istället för Sotte.

I 80:e gav offensiven frukt när Ken Sema tog fram vänstersläggan och skjutsade in kvitteringsmålet för sitt ÖFK. Men kort därefter blev det tumult på planen igen. Franz Brorsson kapade Saman Ghoddos på ett väldigt utmanande sätt och fick grov utvisning. Men även Jamie Hopcutt drog på sig ett rött kort efter att ha knuffat bort en MFF-spelare från situationen. Och lagen fick avsluta matchen i spel tio mot nio. Det var ett otroligt dramatiskt slut när Brwa Nouri slog en boll i stolpen. Men istället visade Malmö sin spetskvalité och underströk att de är regerande mästare när Rakip snuvade ÖFK på poäng på övertid.

– Det är jävligt tungt. Sjukt att de får göra mål i slutet på matchen. Speciellt efter att vi precis haft en boll i stolpen. Det är bara sjukt. Vi är med i matchen och det kändes som att vi har dem, men de gör mål i slutet och vinner, säger en besviken Sema till Cmore efter matchen.

Malmö FF – Östersunds FK 2–1

Målen: 1–0 (52) Markus Rosenberg, 1–1 (80) Ken Sema, 2–1 (90) Erdal Rakip.

Varningar: Hosam Aiesh (42), Yosihmar Yotun (43), Ronald Mukiibi (43), Lasse Nielsen (49), Anton Tinnerholm (91).

Utvisning: Behrang Safari (42), Jamie Hopcutt (84), Franz Brorsson (84).

Publik: 19 887