Kindberg vill värva från topplag – här är spelarna han spanar på och spelarna han kan sälja

Med ett cupguld i ryggsäcken och en höst som innebär kvalspel i Europaleauge.

Ordförande Daniel Kindberg är sugen på att öppna plånboken lite till, och tittar nu på möjligheterna att värva, enligt SportExpressen.

De som han enligt Expressen främst har kikarsiktet inställt på är Kevin Kabran och Viktor Gyökeres.

– Kabran är en intressant spelartyp och vi är förtjusta i Gyökeres, säger han till tidningen.

När det gäller hur många spelare som är aktuella för ÖFK pratar han om ungefär tre till fem stycken.

– Vi följer spelare i allsvenskan och i superettan, men också internationellt. Vi tittar brett men har det tydligt för oss vilka egenskaper vi söker efter.

Enligt Kindberg hänger det till stor del på om de själva får några spelare sålda för att de ska kunna värva, men säger att de ogärna säljer, om inte rätt bud dyker upp.

– Det är väl ingen hemlighet att vi har haft ett ganska starkt intresse för vissa av våra spelare. Vi vill ogärna sälja, med tanke på läget vi befinner oss i, men vi är också medvetna om hierarkin. Det är klart att vi ska sälja om det kommer rätt bud, säger Daniel Kindberg till Expressen.

Bland de spelare som kan vara aktuella för försäljning finns bland andra Ken Sema och Saman Ghoddos, där Kindberg säger att bud har funnits på båda spelarna från både svenska och utländska klubbar.

– Jag tror inte att spelarna är aktuella för den svenska marknaden, framför allt på grund av prislappen. Båda har gjort väldigt bra ifrån sig och klubbarna följer dem nära.

Han påpekar också i intervjun att det inte bara är Sema och Ghoddos som har ögonen på sig, utan även Sotirios Papagiannopoulos, Jamie Hopcutt och Curtis Edwards har gjort tillräckligt med avtryck på planen under vårhalvan.

På frågan om någon värvning är aktuell inom de närmsta veckorna svarar han:

– Ja, det tror jag att vi kan rikta in oss på. Vi ser gärna att vi tar in spelare tidigt in i fönstret.

