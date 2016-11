Lämnade föräldrarna som 10-åring – hamnade på bänken: "En dröm som blivit verklighet"

Det är minusgrader på Jämtkraft arena och rök stiger ur munnarna på spelarna i ÖFK som har förmiddagsträning inför sista matchen i allsvenskan 2016. Samuel Mensiro, tidigare Mensah, gör övningar vid sidan av och joggar runt planen. Han har en skada, men det är inte knäet den här gången.

– Jag mår bra, jag drog baksida lår litegrann i måndags så det var därför jag klev av. Men det känns bättre nu så förhoppningsvis tränar jag på lördag och kan vara med på matchen på söndag, säger han i värmen inne i klubbhuset.

– Det är ju sista matchen på säsongen. Det vill man inte missa för man kommer ju inte spela mer förrän nästa år. Men jag tror jag är spelklar till söndag.

Knäskadan är läkt och Mensiro är nöjd. Ingen smärta och ingen svullnad och efter fyra fulltidsmatcher i rad mot några tuffa motståndare har han fortfarande ingen känning. Det är inte bara det som gör att han ler med hela ansiktet. Han har också fått förtroendet från Potter att starta mot lag som Malmö FF.

– Man vill bara spela fotboll och ju mer man spelar desto mer erfarenhet får man. När säsongen startade satt jag på bänken med mitt knä så det var inte rätt tid för mig att spela. Men nu är knäet bra och jag har fått chansen att spela, jag har spelat bra och ju mer jag spelar desto bättre blir det. säger han och fortsätter:

– Jag har lärt mig mycket av misstagen och har fått mycket mer erfarenhet. Jag vill bara spela och ha roligt och nu när jag får göra det är jag bara glad. Laget spelar bra också så "happy days".

När sporten ber honom summera säsongen för ÖFK utbrister han "fantastiskt". Efter första säsongen i allsvenskan kan nykomlingen sluta på en respektabel sjätteplats, om turen vill. Målet är uppnått.

– Jag tycker att det har gått bra. Pojkarna jobbar hårt, de gör det bra och vi jobbar alltid som ett lag. Vi har tron på att vi ska spela och vinna som ett lag. Nu måste vi göra det i sista matchen också.

Laget kommer dock att förändras. När Mensiro och övriga som har kontrakt som sträcker sig över och förbi nästa säsong kommer de att ha förlorat några lagkamrater men också välsignats med nya. En del av vardagen som fotbollsspelare, menar Mensiro.

– Tränaren vet vad han gör. Om en spelare vill gå vidare till en annan klubb vet han hur han ska ersätta den spelaren. Nu har vi gjort bra ifrån oss i allsvenskan så nu kommer fler lag att förvänta sig mer av oss. Alla, klubben, laget, kommer att behöva jobba ännu hårdare för att visa att vi kan göra ännu bättre ifrån oss nästa år.

Sam Mensiro har hunnit bli 27 år gammal och har erfarenheter för ett helt liv i bagaget. Han föddes och växte upp i Accra, huvudstaden i Ghana. Där var det en helt annan tillvaro och som tioåring lämnade han sina föräldrar för att göra det han älskar mest: spela fotboll.

– Det finns inte så fina faciliteter som här. Men jag lämnade mina föräldrar för att gå på fotbollsakademin Right to Dream i Ghana. Då ville jag bara spela fotboll, det var det enda jag tänkte på, för jag var ung och brydde mig inte på samma sätt. När chansen kom ville jag ta den och mamma och pappa lät mig göra det. Skolan har spelat stor roll för min karriär så de var glada för min skull.

Att gå på akademin var gratis. Hade det inte varit det hade Sam Mensiro haft svårt att uppfylla sin fotbollsdröm eftersom det hade inneburit avgifter som hade varit svårt för föräldrarna att klara av. Familjen, med mor, far, två syskon och sex styvsyskon, är alla kvar i Ghana och Sam är den enda som bor i Europa.

– Att få chansen att spela i Europa och Östersund är en dröm som blivit verklighet. Jag känner mig så glad för att jag får vara proffs utanför Ghana, säger Mensiro och fortsätter:

– Ibland är det jobbigt att ha dem så långt borta. Om man går igenom något svårt behöver man sin familj nära. Så ibland känns det jobbigt, men jag är van.

Det var också genom Right to Dream och sedan Hearts of Oak som Mensiro fick chansen att åka till England där han hamnade i Ledbury Town för att fortsätta sin fotbollsutbildning. Det hade också varit en omöjlighet utan hjälp utifrån.

– Att skicka mig till Europa hade mina föräldrar aldrig haft råd med så det var ett bra beslut jag tog när jag var 10 år.

Efter några år i England tog Graham Potter över honom till Sverige och Östersund där det blev två säsonger (2011-2013). Året därpå testade Mensiro vingarna i allsvenska Örebro men där blev det mest bänknötning.

– Det var svårt för mig där för jag var skadad.

Och sedan inträffade något som skrämde hela fotbollssverige när Mensiro drabbades av bröstsmärtor och fick åka in på sjukhus. Men det var inget fysiskt fel på honom. Det handlade om saker som pågick utanför planen.

– Det hade att göra med saker som pågick runt omkring mig så det var stress som utlöste det. Om man tänker för mycket på något kan kroppen må dåligt av det. Jag tänkte för mycket då på en massa saker så min kropp reagerade. Men nu mår jag bra.

Att komma tillbaka till Östersund inför den här säsongen var ett lyckokast. Även om han började på bänken och fick vänta ända tills i maj på debuten var han nöjd över att vara tillbaka där proffskarriären började på riktigt.

– När jag fick komma till Örebro tänkte jag att jag måste prova men jag visste också att Östersund alltid är mitt hem så det kändes bra att komma tillbaka, säger han och fortsätter:

– Jag gillar fotbollen som Potter vill att vi ska spela. Den skiljer sig från många andra klubbar i Sverige som handlar mer om långbollar och djupledsspel. Men ÖFK är helt annorlunda, jag gillar det och jag gillar att spela här. Det finns ingen stress och jag njuter av livet. Folket här är så trevliga också. Det känns verkligen som hemma, jag älskar Östersund.

Efter matchen mot IFK Göteborg i maj har speltiden successivt ökat och under de senaste matcherna har Mensiro både startat och hittat rätt i positionen som försvarskugge. Han har fått beröm för sin effektivitet och spelhjärna och han känner själv att han har hittat rätt.

– Mitt självförtroende är också mycket bättre. Ju mer jag spelat desto bättre har det blivit för ju mer du spelar desto mer bekväm känner du dig med bollen och positionerna. Det känns mycket bättre nu än det gjorde första matchen mot IFK.

Detsamma gäller resten av laget, enligt Mensiro.

– Vårt självförtroende är högre nu än sist vi mötte Gefle. Det har förbättrats mycket för vi har spelat matcher mot topplagen nu och jobbar som ett lag. Det funkar mellan oss nu så det kommer bli svårt att komma förbi oss.

Laget står i full beredskap inför matchen mot Gefle hemma på Jämtkraft arena där snön ligger på sidan om planen. Ingen slappnar av - alla vet att den allsvenska platsen står på spel för Gefle och att de kommer för att sänka ett ÖFK som tagit några viktiga skalpar på sistone.

– Det kommer bli en tuff match. Jag tänker att de kommer hit för att vinna. De måste det så vi måste spela samma spel som vi brukar, lyssna på Graham och njuta av matchen. Vi måste göra vårt bästa för att de inte ska slå oss.

Det finns ingen solidaritet med Gefle?

– Nej, nej, nej, nej. Det är fotboll, det är tävling, vi ska göra vad vi alltid gör - spela fotboll för att vinna. Vi bryr oss inte om något annat.

Det självförtroende som ÖFK går in med i avslutningen på säsongen 2016 kommer av en fantastisk avslutning och hårt jobb. Sam Mensiro menar att det är det hårda jobbet och att lära sig av misstagen som gjort att han och övriga laget höjt sig under säsongen.

– Som fotbollsspelare, när du börjar bli bättre, måste du fortsätta med det du gör rätt. Du lyssnar på tränaren och kör hårt på träningarna och måste fortsätta med det för att bli bättre, säger han och fortsätter:

– Att göra misstag är en del av spelet och man måste fortsätta framåt när man gör en miss. Att titta i marken och tänka på misstaget går inte, man måste hela tiden tänka på nästa situation och lämna det bakom sig.

För Mensiro handlar det om att fortsätta som han gjort och förhoppningsvis komma tillbaka i ännu bättre form till nästa säsong. Men innan dess har han semester i England och julfirande i Sverige, för första gången.

– Jag har alltid varit i Ghana på ju och jag vet inte hur ni firar här. Jag får se om jag gillar maten. Kanske åker jag lite längdskidor. Jag älskar att testa nya grejer.

