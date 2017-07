Missnöjd Keita ser fram emot att möta Galatasaray: "Det är en ny match och det ska bli roligt"

Det första målet i matchen stod Jönköpings Södra för och det var nog många som var förvånade över det. ÖFK hade i större delen av matchen haft övertaget och skapat många målchanser så när 1–0 målet kom var det nog många som blev lite häpna. Jönköping som gick ut och spelade väldigt disciplinerat gjorde det svårt för ÖFK att göra mål.

– Det var en svår match, de backade hem och gjorde det svårt för oss. Det blir svårt att bryta igenom när de är elva man på rätt sida av bollen hela tiden. Det var vårt men vi skapade lite chanser. Sedan gör de mål på en fast situation, men vi kämpar på och får en poäng och vi kunde ha fått alla tre där i slutet, säger Keita som är missnöjd över resultatet i matchen.

Trots det tuffa motståndet är Keita ändå nöjd över lagets insats.

– De gör det bra och försvarar bra. Vi försöker spela snabbt så att ytorna öppnas men jag tycker killarna gör det bra.

Målet som Jönköping får in sent i andra halvlek genom Daryl Smylie kom via en fastsituation. Keita känner att de kunde försvarat sig bättre i den situationen och är samtidigt självkritisk.

– Det är lite för enkelt, men jag måste kolla, det kanske är jag som borde göra bättre i det läget. Kanske borde gått ut, säger Keita.

Potter berättade efter matchen på presskonferensen att laget inte har pratat om matchen mellan ÖFK och Galatasaray utan att de fokuserat på de allsvenska matcherna.

– Det är ny match och det ska bli roligt att spela den matchen. Alla kommer att vara laddade och det kommer att vara fullt här så det kommer va roligt.

