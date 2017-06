Offensiv talang från Ghana provspelar med ÖFK: "Skulle vara en dröm"

Den offensive mittfältaren Frank Ahrlin har tidigare gjort två besök i Sverige, då som ungdomsspelare i Gothia Cup. Besök som slutade med att han fick lyfta pokalen.

Den talangfulle mittfältaren har tillhört akademin Right to Dream, där bland annat David Accam och Sam Mensiro tidigare spelat, men kommer nu att provträna med ÖFK under de kommande veckorna.

18-årige Ahrlin gör sin första träning med ÖFK under fredagen och han kommer få en vecka på sig för att övertyga Graham Potter om att han ska vara med i träningsmatchen mot Hammarby. En träningsmatch som vi sänder på våra sajter.

– Jag ska göra mitt yttersta för att ta den här chansen i Östersund. Det skulle vara en dröm som går i uppfyllelse om jag får kontrakt i en allsvensk klubb, säger Ahrlin, som är målfarlig från sin mittfältsposition, till osdsport.se och fortsätter:

– Ja, det har blivit en hel del mål och den senaste tiden så har jag mest varit en nummer 10. Jag viker gärna in från höger och sätter den med vänstern som är min bästa fot.

