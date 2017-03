ÖFK håller hårt i Ghoddos – trots bud på mångmiljonbelopp: "Har pratat med flera klubbar"

Bud från både allsvenska konkurrenten AIK och från utländska klubbar.

Det skriver Fotbolltransfers, som menar att Östersunds landslagsman Saman Ghoddos var ett jagat villebråd under vinterns transferfönster.

– Vi har haft intresse och diskuterat med flera klubbar från Tyskland, Belgien och Kina på just Ghoddos. De som varit mest seriösa och indikerat nivåer är en klubb i Tyskland och en i Kina, i just detta fönster. Men vi bedömer att om vi ska sälja får vi bättre betalt och mer att välja på för Saman under sommaren, säger Östersunds ordförande Daniel Kindberg till Fotbolltransfers.

Enligt uppgifter till sajten ska AIK ha gett ett bud på hela 10 miljoner kronor för 23-åringen, som kom till ÖFK från Syrianska inför säsongen och direkt gjorde succé med tio mål och fyra assist under året. Men Kindberg dementerar uppgifterna om ett bud från Stockholmsklubben.

– Vi har pratat med flera utländska klubbar, men inte haft några förhandlingar med AIK om Ghoddos, säger Kindberg till sajten.