ÖFK:s nyförvärv fick sjunga inför laget: "Jag körde Justin Bieber"

Försvararen, som tillhört AIK men spelat för Gif Sundsvall under de senaste säsongerna, gästade vår livesändning från Teneriffa under fredagen och berättade om sång, hur han kommit in i laget hittills och vilken bild han fått av Graham Potter.

Se intervjun med Sonko Sundberg i tv-spelaren ovan.

Läs också:

Årets första Norrlandsderby ska avgöras – vi direktsänder GIF Sundsvall–Östersunds FK på onsdag

Morgan var först att få biljetter till ÖFK–Arsenal: ”De är värda sin vikt i guld”

Äntligen en skadefri försäsong för Hopcutt: "Jag låg tre månader efter de andra"

Aiesh efter utmärkelsen: ”Som Ken sade igår – det är bara början”