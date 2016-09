ÖFK:s skarpa kritik i säkerhetsfrågan: "Skandalöst"

Det som hände Aly Keita skakade om fotbollsverige och riktade blickarna mot säkerheten kring våra fotbollsarenor, eller eventuella brister i densamma. Men när Besvärsnämnden kom med sitt beslut under tisdagen var det resultatet det handlade om. Säkerhetsarbetet och ÖFK:s kritik av detta kommer inte att utredas ytterligare.

– Det är som jag sagt tidigare, den här typen av händelser är otroligt svårt att skydda sig emot. Men det stora felet har begåtts av Riksombudet som inte anmält Jönköpings säkerhetsarbete, säger Jocke Jansson, säkerhetsansvarig i ÖFK.

Efter "skandalmatchen" i augusti och i den påföljande utredningen av händelsen har ÖFK menat att "Jönköpings faktiska säkerhetsarbete under matchen var "under all kritik"". Men från Riksombudet kom alltså aldrig någon anmälan mot säkerhetsarbetet och därför utreds det inte.

– Jag tycker det ska prövas om Jönköping har brustit i säkerhetsarbetet. Det är möjligt att de inte har det eller att de har det men nu har han inte ens tagit upp det Det är skandalöst, säger Jansson och fortsätter:

– Vår målvakt har blivit attackerad och misshandlad på en allsvensk arena och man har inte ens har en tanke på att anmäla Jönköpings Södra i det läget, att deras arbete ska prövas. Där har Riksombudet brustit i sitt arbete.

Det var inga större problem för "angriparen" att hoppa över de staket som avgränsade publiken från planen och attackera Aly Keita. Staketet kring Stadsparksvallen uppfyller dock de krav som finns från Fotbollsförbundet och det är inte i arenans struktur som ÖFK riktar kritik mot utan mot agerandet från Jönköpings vakter i första hand. Jocke Jansson menar också att det inte går att förvänta sig att arenorna ska byggas för att klara alla situationer som uppstår. Det handlar inte om att bygga burar.

– Hela fotbollssverige vill ha öppna arenor och att publiken kan vara så nära planen som möjligt så högre staket vore att bygga bort sig själv. Ska man helt skydda sig mot sådant här så får man ha vallgravar eller plexiglas eller höga staket - det finns väldigt höga staket på arenor runt om i Europa som har stora problem med sina supportergrupper.

Fakta om säkerhet vid allsvenska arenor

Säkerhetsföreskrifterna på de allsvenska arenorna är desamma för alla arenor, även om de har dispens för allsvenskt spel, vilket Stadsparksvallen har. Antalet vakter och matchvärdar avgörs i samråd med polisen inför match och antalet bestäms utifrån om det anses vara en "högriskmatch" eller en match med lägre risk.

Matchen mellan Jönköping och Östersund ansågs vara en lågriskmatch och det var inga större problem för "angriparen" att ta sig över staketet på läktaren och in på planen.

Minimumkravet på staketet som skiljer åskådarna från planen är 90 centimeter, även om det vid vissa matcher sätts upp extra staket vid ståplatsläktarna.

Enligt Anders Sigurdsson, säkerhetsansvarig på Fotbollsförbundet, finns inga diskussioner om att sätta in högre staket vid ståplatsläktarna, även om det finns på vissa matcher idag.

Här kan du läsa om säkerhetsföreskrifterna på allsvenska arenor.

