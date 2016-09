Saman Ghoddos om "bortaspöket": "Vi saknar en riktig målgörare"

Saman Ghoddos tokhyllades efter ÖFK:s första allsvenska match mot Hammarby. Då var han helt färsk i ÖFK och stod för 1-0-målet i matchen som gav Östersund första poängen, men fick vänta på fler fullträffar. Fem har det blivit totalt under säsongen och under matchen mot Kalmar hade han flera chanser. Men ingen av dem satt.

– Så klart är man besviken när man inte har gjort mål i en sådan här match, när man haft så bra lägen. Men jag hoppas det kommer snart.

Ghodos intåg i andra halvlek gjorde skillnad för hela laget. Han löpte sig fri och fick flera chanser, i alla fall två av dem i riktigt farliga lägen. Men skotten gick vitt och brett, över ribban.

– Jag pratade med målvakterna om det. En sa att det är helt rätt att placera där och den andra sa att det var rätt att skjuta. Men det är sådant man får ta lärdom av och fortsätta träna på.

ÖFK:s svårigheter med att göra mål på bortaplan och vinna matcher har blivit en följetong, ett "bortaspöke". Mot Kalmar satt det största problemet i första halvlek.

– Det är en väldigt dålig första halvlek. Det är väldigt svårt att se när man sitter på bänken att vi spelar så dåligt, säger Ghoddos och fortsätter:

– Vi är mycket bättre i andra halvlek där vi skapar fullt med chanser som i alla matcher. Det är problemet vi har haft hela säsongen, att vi inte har en riktig målgörare.

Vänsterkanten med Curtis Edwards och Dennis Widgren fick ett rejält lyft när Ghoddos kom in i andra halvlek. Men att bytas in har en annan funktion som inte ska underskattas.

– Jag har alltid bra samarbete med dem och att tillföra energi, det är ett uppdrag man måste ha när man kommer in på det sättet. Man får den rollen när man hoppar in från bänken, så är det bara. Hade jag startat hade jag kanske inte haft den energin men nu vet jag att jag bara ska spela 45 minuter så det är bara att köra, all in.

Vad var det som hände i första halvlek?

– De tar ledningen med 2-0 och ingen vet riktigt hur, det är våra misstag. Det börjar med att vi slarvar otroligt mycket med passningar och allt och det är då de får sitt mål. Det är därför vi gör en så dålig första halvlek.

Slarv var ett nyckelord. Mycket av det som ska sitta i ryggraden satt inte. Passningar slogs fel, nedtagningar missades och Kalmar tilläts läsa spelet som ÖFK försökte bygga upp. Men Saman Ghoddos tycker att det finns en faktor som gör att de inte heller lyckas komma ikapp i andra halvlek.

– Hade vi haft en riktig målgörare hade vi kunnat vinna den här matchen, det är på ett sätt det som saknas i laget.

Enligt tränaren Graham Potter är det dock inte bara en striker som behövs.

– Vi har den trupp vi har. Det är en enkel lösning med en "killer striker" men vi behöver förbättra hela kollektivet.

