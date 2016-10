Skandalscener när Hammarby vann derbyt mot Djurgården

Hammarby hade precis satt 4–2 när stöket började. Ett antal personer på Djurgårdens läktarsektion tog sig över avspärrningarna, attackerade polisen och kastade in pyroteknik på plastgräset på Tele2.

Domaren Andreas Ekberg valde att tillfälligt bryta matchen och ta in lagen i omklädningsrummen när matchuret stod på 79 minuter. Derbyt kunde sedan, efter en knapp halvtimmes avbrott, återupptas och spelas färdigt.

Rent tabellmässigt var ingenting på spel. Hammarby hade redan säkrat nytt allsvenskt kontrakt till nästa säsong. Djurgården har trots förlusten tolv poäng upp på Helsingborg på kvalplats, men även om det återstår just tolv poäng att spela om efter den här omgången så talar målskillnaden för att Djurgården kommer att undvika kval.

För Djurgården har mötena med de andra Stockholmsklubbarna i år, som vanligt, varit en plåga. Säsongens facit blir noll poäng på fyra försök för blåränderna, som fortfarande inte vunnit ett derby sedan segern mot AIK den 9 september 2011.

Det såg länge ut som om det skulle sluta annorlunda den här gången.

Djurgården tog ledningen redan efter två minuter genom Kevin Walker. Mathias Ranégie nickade in 2–0 på en hörna en halvtimme senare, och det verkade som om Djurgården lyckats skrämma derbyspöket på flykt.

Men bara en och en halv minut senare skakade Rômulo – som sent fick hoppa in i startelvan i stället för sjuke Philip Haglund – liv i matchen när han smekte in reduceringen med ett skruvat skott som Kenneth Høie – som i sin tur fick hoppa in i Djurgårdens mål när Andreas Isaksson skadade ljumsken på uppvärmningen – nådde med fingertopparna men inte kunde hålla.

Fem minuter från paus kvitterade Hammarby via Arnór Smárason, och i 54:e minuten misslyckades Djurgårdsbacken Jacob Une Larsson att stoppa ett inlägg från Alex, och råkade i stället servera Rômulo som enkelt kunde lägga in 3–2 vid Høies bortre stolpe.

Rômulo fullbordade sedan sitt hattrick och fastställde slutresultatet till 4–2 i den 76:e minuten.

Fakta: Årets Stockholmsderbyn

19 april 2016: Djurgården–Hammarby 1–3.

16 maj: AIK–Djurgården 2–0.

24 juli: Hammarby–AIK 0–3.

28 augusti: AIK–Hammarby 0–0.

21 september: Djurgården–AIK 0–3.

17 oktober: Hammarby–Djurgården 4–2.