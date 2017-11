Ehn lämnar Östersunds DFF – kan hamna i QBIK i Karlstad: "Det är en kombination av saker"

Filippa Ehn lämnar Östersunds DFF. Ny klubbadress verkar bli QBIK i Karlstad.

– Jag flyttar hit av flera anledningar, säger Ehn, som nyligen valdes till Årets junior i J/H-fotbollen.

Den 19-åriga ytterbacken har redan flyttat till Karlstad och även börjat att provspela för QBIK. Det kommer att bli ytterligare provspel, men Ehn hoppas att det enbart ska vara en formalitet.

– Det är rätt unga spelare i laget, men det känns bra i QBIK.

Flytten till Karlstad beror på flera saker.

– Min kille har flyttat hit och sedan beror det på jobbet och även på fotbollen. Det är en kombination av saker.

Karlstadklubben spelar i division 1 östra Götaland där man blev sjua i årets serie.

Du lämnar alltså Östersunds DFF – vad tror du kommer att hända där?

– Jag vet inte. Jag har inte hört något. Men det känns svårt inför nästa år på grund av att alla spelare har flyttat. Jag tror också att det blir svårt att locka dit nya spelare, säger Filippa Ehn, som är fotbollsuppfostrad i Ås och som spelade i Ope innan hon bytte till Östersunds DFF.

Ehn var en av totalt sex spelare från Ope som i fjol vintras gick över till ÖDFF. Av de övriga har målvakten Jenny Hillmo också bestämt sig för att lämna ÖDFF.

Av de övriga gick Sandra Nilsson tillbaka till Ope under säsongen, medan Lisa Landin slutade i ÖDFF under sommaruppehållet. Åse Perman och Emilia Starkman fanns med i laget under hela säsongen.